Wolfsburg - Leverkusen: Spiel mit Torgarantie

Wolfsburgs Stürmer Wout Weghorst hat gute Erinnerungen an Leverkusen. In der Hinrunde erzielte der Niederländer beim 3:1-Auswärtserfolg sein erstes Bundesligator für den VfL. Fünf weitere ließ der 26-Jährige dem Premierentreffer folgen und ist damit Toptorschütze der "Wölfe". Nicht nur deshalb ist Weghorst am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim erneuten Wiedersehen mit Leverkusen gesetzt. Sondern auch, weil der VfL seit dem Ausfall von Daniel Ginczek zum 4-3-3-System zurückgekehrt ist, in dem Weghorst als einzige Sturmspitze agiert.

Klaus muss sich weiter gedulden

"Wir hätten mit Admir Mehmedi und Felix Klaus noch zwei Spieler, die vorne spielen können", meinte Weghorst im "kicker" zwar, doch Trainer Bruno Labbadia sieht Mehmedi lieber auf der linken Außenbahn. Klaus muss sich ohnehin nach seiner langen Verletzungspause - er feierte am vergangenen Sonntag beim 1:2 auf Schalke sein Debüt im VfL-Trikot - erst einmal hintenanstellen. Auch er ist eigentlich mehr auf dem Flügel zu Hause, dort hat allerdings Renato Steffen derzeit die Nase vorn. Klaus weiß, dass er Geduld haben muss. "Jeder will spielen, aber wir haben eine sensationelle Hinrunde hingelegt, das darf man nicht vergessen, deshalb haben die anderen Spieler noch einen kleinen Bonus", sagte er dem "sportbuzzer". Ihm fehle noch die Spielpraxis, erklärte Labbadia, der VfL-Coach ist sich aber sicher, "dass wir Felix' Qualitäten noch brauchen werden".

William darf sich weiter bewähren

Auch Marcel Tisserand steht wieder bereit. Vor dem Schalke-Spiel setzten ihn zwei Risswunden im Gesicht außer Gefecht, inzwischen mischt der 26-Jährige im Training wieder voll mit. Ob er tatsächlich zum Kader zählen wird, ließ Labbadia am Donnerstag offen. Ohnehin ist in der Abwehr das Stammquartett Jérôme Rousillon, Robin Knoche, John Anthony Brooks und William gesetzt. Letzterer ist zwar immer wieder für Missgeschicke gut - jüngst auf Schalke verursachte er einen Strafstoß - doch als offensiv agierender Außenverteidiger erfüllt der Brasilianer das Wunschprofil Labbadias. "An Spielern festzuhalten, geht natürlich nur bedingt, wenn sich Fehler häufen", sagte der VfL-Coach, aber William mache "seine Sache ansonsten top".

Noch nie ein 0:0 zwischen Wolfsburg und Leverkusen

Für Josuha Guilavogui kommt die Partie gegen Leverkusen noch zu früh. Nach seiner Oberschenkelzerrung trainiert der Kapitän aber zumindest schon wieder individuell. Daher dürfte Labbadia im defensiven Mittelfeld ebenfalls auf Bewährtes vertrauen: Maximilian Arnold auf der Sechs, davor Yannick Gerhardt und Elvis Rexhbecaj. Der Youngster erzielte vergangenen Sonntag sein erstes Profi-Tor, war aber dennoch unglücklich: "Ich hätte lieber kein Tor gemacht und dafür die drei Punkte geholt, die machbar waren", sagte der 21-Jährige.

Gegen Leverkusen soll die "unnötige Niederlage" (Gerhardt) wettgemacht werden. Die Statistik verspricht den Wolfsburger Zuschauern quasi eine Torgarantie: Keines der bisher 43 Duelle zwischen dem VfL und Bayer endete 0:0. Am torreichsten war der 5:4-Erfolg der Niedersachsen vor vier Jahren in Leverkusen. Damals schnürte ein VfL-Profi einen Viererpack - Bas Dost, ein Niederländer wie Weghorst...

