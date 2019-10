Stand: 25.10.2019 15:03 Uhr

VfL Wolfsburg: Gent abhaken, Augsburg schlagen

Weiter ungeschlagen, aber trotzdem nicht zufrieden: Das 2:2 im Europa-League-Spiel bei KAA Gent war für den VfL Wolfsburg eine gefühlte Niederlage. Den Ausgleich in der vierten Minute der Nachspielzeit durch einen umstrittenen Treffer zu kassieren, den Coach Oliver Glasner auch am Tag nach dem Spiel als "irregulär" bezeichnete, ist bitter. Josuha Guilavogui suchte die Schuld aber nicht beim Schiedsrichter: "Wenn wir das 3:0 schießen, ist das Spiel fertig", sagte der VfL-Kapitän.

Glasner: "Der Blick geht nach vorne"

Glasner machte eine ganz einfache Rechnung auf: "Es war gestern keine Top-Leistung, es war eine gute Leistung. Aber ich hatte vorher gesagt, dass wir eine Top-Leistung brauchen, um zu gewinnen." Der 45-Jährige verschonte seine Schützlinge mit einer Video-Analyse der Partie. "Der Blick geht nach vorne. Die Europa League ruht für die nächsten zwei Wochen. Jetzt ist wieder Bundesliga-Alltag", sagte der Österreicher. Am Sonntag kommt der FC Augsburg nach Wolfsburg (15.30 Uhr, im NDR Livecenter).

Kleine Fragezeichen stehen nach der Gent-Partie hinter den Einsätzen der leicht angeschlagenen Maximilian Arnold und Kevin Mbabu. Dafür ist Felix Klaus nach seinem Magen-Darm-Infekt wieder fit. "Diese Phase der Saison hat die ersten Spuren hinterlassen. Es kann durchaus sein, dass der eine oder andere Spieler eine Pause bekommt", sagte Glasner. "Ich möchte so aufstellen, dass die Spieler, die spielen, topfit sind."

Nach Augsburg kommt Leipzig

Gegen den FCA geht es für den Überraschungszweiten aus Niedersachsen darum, die Serie von zwölf Pflichtspielen ohne Niederlage auszubauen. "Die Serie zeigt einfach, dass die Mannschaft gefestigt ist und an sich glaubt", so Glasner. "Aber es ist nicht so, dass wir uns den ganzen Tag darüber unterhalten." Dafür fehlt auch die Zeit. Nach Augsburg stehen mit dem DFB-Pokalspiel am Mittwoch zu Hause gegen Leipzig (18.30 Uhr) und der Auswärtspartie in Dortmund (2. November) schon die nächsten schweren Aufgaben an. "Es ist eine intensive, aber schöne Zeit. Das ist das, was wir wollen", so Glasner.

