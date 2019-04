Stand: 28.04.2019 17:25 Uhr

4:1 - VfL Wolfsburg zerlegt Hoffenheim von Johannes Freytag, NDR.de

Der VfL Wolfsburg hat sich im Rennen um die Europapokalplätze eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia gewann am Sonntag beim direkten Konkurrenten TSG Hoffenheim mit 4:1 (1:1). William, Maximilian Arnold und Wout Weghorst per Doppelpack trafen für die Niedersachsen, die in der Tabelle nur noch einen Zähler Rückstand auf den Siebten (Qualifikationsrunde zur Europa League) haben. Lediglich zwei Punkte sind es bis Rang fünf, der die direkte Teilnahme an der Gruppenphase bedeutet. Das Restprogramm spricht zumindest auf dem Papier für die Wolfsburger. Es geht noch gegen Stuttgart, Nürnberg und Augsburg - alles Kellerkinder.

Offener Schlagabtausch in Sinsheim

31.Spieltag, 28.04.2019 15:30 Uhr Hoffenheim 1 VfL Wolfsburg 4 Tore: 1 :0 Szalai (9.) 1: 1 William (42.) 1: 2 Weghorst (69.) 1: 3 Arnold (85.) 1: 4 Weghorst (88.)

Hoffenheim: Baumann - Adams Nuhu, Vogt, Bicakcic (73. Nelson) - Kaderabek, N. Schulz - Grillitsch - Kramaric, Amiri (56. Bittencourt) - Belfodil, Szalai

VfL Wolfsburg: Pervan - S. Jung (57. Steffen), Tisserand, Knoche, William - Guilavogui - Gerhardt, Mehmedi (84. Malli), Arnold - Weghorst, Klaus (78. Rexhbecaj)

Beide Mannschaften befanden sich sofort auf Betriebstemperatur. Es ging hin und her mit Torchancen hüben wie drüben. Hoffenheims Nico Schulz scheiterte an VfL-Keeper Pavao Pervan (1.), auf der Gegenseite parierte Oliver Baumann artistisch gegen Admir Mehmedi (2.) und Felix Klaus (4.). Nach neun Minuten aber zappelte der Ball im Netz der Wolfsburger: Adam Szalai vollendete einen Konter zur 1:0-Führung für die Gastgeber. Kurz darauf hätte es 2:0 für die TSG stehen können, doch Andrej Kramaric verschoss einen Foulelfmeter, den Schiedsrichter Deniz Aytekin nach Hinzuziehen des Videobeweises gepfiffen hatte (16.).

Die knapp 28.000 Zuschauer in Sinsheim bekamen auch in der Folgezeit einen offenen Schlagabtausch geboten. Szalai verzog (23.), Robin Knoches Kopfball wehrte Baumann mit einem Reflex ab (27.), Mehmedi schoss knapp am Pfosten vorbei (37.). Kurz vor der Pause kamen die Wolfsburger dann zum längst verdienten Ausgleich: Linksverteidiger William schlenzte vom linken Strafraumeck den Ball in den rechten Winkel (42.). Und beinahe hätte sich der VfL sogar noch mit einer Führung in die Halbzeit verabschiedet - Klaus kam gegen Baumann allerdings einen Schritt zu spät (45.+1).

Weghorst lässt Baumann schlecht aussehen

Auch im zweiten Durchgang hatten beide Mannschaften den Vorwärtsgang eingelegt, wenngleich es nicht mehr ganz so furios war wie in der ersten Spielhälfte. Wolfsburg hatte ein leichtes Übergewicht, war dem Führungstreffer näher als die Kraichgauer. Die größte Chance bot sich Josuha Guilavogui, der nach einem weiten Pass von Renato Steffen im Strafraum auf den Ball trat und ihn dann nicht unter Kontrolle bringen konnte (61.). Ein Patzer von Hoffenheims Keeper Baumann ließ den VfL aber doch jubeln: Weghorsts gar nicht mal so kräftigen Kopfball ließ der bis dahin so stark haltende Ex-Freiburger durch die Arme flutschen - 2:1 für die Gäste (69.). Danach wurde es ganz bitter für die Hoffenheimer. Bei Arnolds Linksschuss zum 3:1 sah Baumann erneut nicht gut aus (85.), bei Weghorsts zweitem Treffer war er allerdings machtlos (88.).

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 28.04.2019 | 22:50 Uhr