Stand: 04.05.2019 18:00 Uhr

VfL Wolfsburg springt in die Europapokal-Ränge von Florian Neuhauss, NDR.de

Der VfL Wolfsburg hat wieder einen Europa-League-Platz inne. Die Niedersachsen setzten sich am Sonnabend in der Bundesliga mit 2:0 (1:0) gegen Abstiegskandidat 1. FC Nürnberg durch - und zogen damit an der TSG Hoffenheim vorbei, die im Topspiel bei Borussia Mönchengladbach "nur" 2:2 spielte. Das Wolfsburger Team von Trainer Bruno Labbadia blieb im sechsten Heimspiel in Folge ungeschlagen. An den beiden letzten Spieltagen müssen die "Wölfe" beim abstiegsgefährdeten VfB Stuttgart (11. Mai) und zu Hause gegen den FC Augsburg (18. Mai), der den Klassenerhalt bereits sicher hat, antreten. "Es ist egal, was jetzt kommt", sagte Torschütze Felix Klaus NDR 2. "Wir wollen mit allen Mitteln unseren Europa-Platz verteidigen und da bleiben."

Mehmedi und Klaus hilft ein Ex-Kollege

32.Spieltag, 04.05.2019 15:30 Uhr VfL Wolfsburg 2 1.FC Nürnberg 0 Tore: 1 :0 Klaus (38.) 2 :0 Tisserand (78.)

VfL Wolfsburg: Pervan - Rexhbecaj, Knoche, Tisserand, Steffen (76. Uduokhai) - Guilavogui - Gerhardt, Arnold - Klaus (70. Malli), Weghorst (84. Ginczek), Mehmedi

1.FC Nürnberg: Mathenia - Ro. Bauer, Mühl, Ewerton (73. Margreitter), Leibold - Erras, Behrens - Pereira (75. Kubo), Kerk - Löwen - Ishak (81. Knöll)

Zuschauer: 22512



In der ersten Hälfte war von den Europapokal-Ambitionen der Wolfsburger allerdings rein gar nichts zu sehen. Die "Wölfe" wirkten schläfrig und agierten unkonzentriert. In der dritten Minute vertändelte Marcel Tisserand gegen Eduard Löwen den Ball, und der Nürnberger passte schnell vor das VfL-Tor. Dort lauerte Sturmspitze Mikael Ishak und schoss sofort, aber Wolfsburgs Kapitän Josuha Guilavogui brachte gerade noch den Fuß dazwischen und blockte. Nur vier Minuten später kombinierten sich die Gäste angeführt von Matheus Pereira ungestört vor das Tor. Diesmal retteten Schlussmann Pavao Pervan und Elvis Rexhbecaj, der in Abwesenheit der beiden etatmäßigen Außenverteidiger hinten rechts aushelfen musste. Einen Fehlpass von Guilavogui nutzte der Club dann noch zu einem schnellen Gegenzug, doch wieder hatten die Niedersachsen Glück, dass sie die Gefahr im letzten Moment mit vereinten Kräften bannen konnten (23.).

Offensiv enttäuschten die Hausherren fast noch mehr. Trotzdem führten sie zur Pause 1:0 - einem Zusammenspiel dreier Ex-Freiburger sei Dank. Nürnbergs Sebastian Kerk wollte zu Christian Mathenia zurückspielen, hatte aber Admir Mehmedi übersehen. Der Wolfsburger Stürmer kam noch vor dem Gäste-Keeper an den Ball und legte so für Klaus auf, der locker ins leere Tor traf (38.). Kerk, Mehmedi und Klaus waren von 2013 bis 2015 noch Teamkollegen beim SCF.

Verteidiger Tisserand macht alles klar

Nach dem Seitenwechsel gelang es Wolfsburg zumindest, die Defensive zu stabilisieren. Mehr als drei Schüsse von Robert Bauer (56.), Ishak (65.) und Löwen (71.), bei denen Pervan nicht ernsthaft gefordert wurde, ließen die Gastgeber nicht mehr zu. Auf der anderen Seite war es lange kaum gefährlicher: Wout Weghorst (60.), Maximilian Arnold (69.) und Yunus Malli (70.) scheiterten ebenfalls mehr oder weniger kläglich. Ein Freistoß von Mehmedi führte wenig später zur Entscheidung. Tisserand erzielte mit seinem ersten Saisontor das 2:0 (78.). Damit war auch der letzte Widerstand des "Clubs" gebrochen und der 15. Saisonsieg des VfL perfekt. Klaus stellte zufrieden fest: "Wir können besser spielen. Aber das war uns sowas von egal. Wir wollten einfach nur die drei Punkte."

