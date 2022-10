VfL Wolfsburg muss im DFB-Pokal zu Union Berlin Stand: 23.10.2022 19:30 Uhr Der VfL Wolfsburg muss im Achtefinale des DFB-Pokals bei Union Berlin antreten. Das ergab die Auslosung am Sonntag in der ARD Sportschau, die im Deutschen Fußball Museum in Dortmund vorgenommen wurde.

Cupverteidiger und HSV-Bezwinger RB Leipzig hat die TSG Hoffenheim zu Gast. Mainz 05 empfängt den Rekord-Pokalsieger FC Bayern München. Die weiteren Achtelfinal-Duelle sind: SV Sandhausen - SC Freiburg, SC Paderborn - VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98, VfL Bochum - Borussia Dortmund und 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf.

Gespielt werden die Partien wegen der WM-Pause erst im kommenden Jahr - zwischen dem 31. Januar und dem 8. Februar. Die genauen Ansetzungen stehen noch aus. Die "Wölfe" waren durch Siege beim Regionalligisten Carl Zeiss Jena (1:0) und beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig (2:1) in die Runde der letzten 16 eingezogen.

VfL-Coach Kovac: 21 Siege in 22 Pokalspielen

Niko Kovac kann im Achtelfinale seine bemerkenswerte Erfolgsserie fortsetzen. Der 51-Jährige hat als Trainer erst ein einziges Pokalspiel verloren - 2017 das Finale mit Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund (1:2). Ansonsten hat der Kroate, der mit den Hessen sowie dem FC Bayern zweimal Pokalsieger wurde, inzwischen von insgesamt 22 Cup-Partien 21 gewonnen.

"Ich weiß nicht, was ich da Besonderes mache. Ich liebe einfach diesen Wettbewerb, bei dem es in jedem Spiel einen Sieger gibt", sagte Kovac, der auf der Suche nach einer halbwegs plausiblen Erklärung schließlich auf seine Wurzeln verwies: "Vielleicht liegt es daran, dass Berlin meine Heimatstadt ist." Um am 3. Juni erneut in der Hauptstadt mit dem VfL ein Finale spielen zu dürfen, muss aber erst einmal die Hürde in Berlin-Köpenick genommen werden.

