VfL Wolfsburg auch gegen Leverkusen ohne Casteels Stand: 18.03.2022 15:25 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss auch am Sonntag gegen Bayer Leverkusen auf Stammkeeper und Kapitän Koen Casteels verzichten. Wegen seiner Hüftprobleme hatte der Belgier bereits am vergangenen Wochenende in Freiburg gefehlt.

Erneut wird daher Pavao Pervan das VfL-Gehäuse hüten und zu seinem vierten Liga-Einsatz kommen. Kurios: In jedem seiner bisherigen drei Spiele kassierte der Österreicher drei Gegentore: beim 1:3 gegen Dortmund, beim 0:3 in Mainz und vor einer Woche beim 2:3 in Freiburg. Keine schöne Bilanz, aber das interessiert den 34-Jährigen vor dem Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr, im NDR Livecenter) wenig: "Ich lasse mich davon nicht aus der Ruhe bringen."

Weitere Informationen Max Kruse im Datencheck: Macht er den VfL Wolfsburg besser? Seit der Spielmacher da ist, läuft es bei den "Wölfen" viel besser. Unsere Analyse zeigt, welchen Anteil der 33-Jährige wirklich am Aufschwung hat. mehr

Pervan möchte auch mal zu null spielen

Zumal er mit Leverkusen auch gute Erinnerungen verbindet. Gegen die Werkself feierte Pervan 2018 sein Bundesliga-Debüt für den VfL, es gab einen 3:1-Erfolg. "Ich hoffe, dass es diesmal wieder so positiv ausgeht. Aber wir wissen, dass es wahnsinnig schwer wird."

"Es kann nicht sein, dass du so viele Tore schießen musst, um ein Spiel gewinnen zu können. Es muss auch mal ein 1:0 reichen." VfL-Torwart Pavao Pervan

Den Keeper ärgern vor allem die vielen Gegentreffer seiner Mannschaft. 40 sind es schon nach 26 Spieltagen. Gegner Leverkusen hat zwar sogar 41 Tore kassiert, dafür aber auch 64 selbst erzielt - mehr als doppelt so viele wie der VfL (29). Einer der Gründe, warum die Rheinländer auf Platz drei der Tabelle stehen, die Niedersachsen hingegen nur Zwölfter sind.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Kohfeldt: "Intensives Spiel auf den Platz bringen"

"Leverkusen spielt eine sehr gute Saison", sagte VfL-Coach Florian Kohfeldt am Freitag und warnte trotz der jüngsten beiden Niederlagen des Gegners (0:1 in Köln, 0:1 und Europapokal-Aus gegen Bergamo): "Ich habe nicht den Eindruck, dass die Mannschaft in einem Formtief steckt."

Andererseits spekuliert er darauf, dass der Gegner nach zuletzt zwei englischen Wochen etwas müde ist: "Unser Ziel ist es deshalb, ein intensives Spiel auf den Platz zu bringen, um unseren Vorteil einer ganzen Trainingswoche - das darf man nicht wegdiskutieren - zu nutzen."

Weitere Informationen Niedersachsen erlaubt volle Fußball-Stadien ab Sonnabend Auch andere Großveranstaltungen dürfen wieder ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl stattfinden. Es gilt die 2G-Regel. mehr

Lukas Nmecha in der Startelf

Neben Casteels muss der VfL-Trainer wohl auch auf den erkrankten Maximilian Philipp verzichten. Ansonsten fehlen nur die Langzeit erletzten Paulo Otavio, William und Micky van de Ven. Lukas Nmecha, am Freitag von Bundestrainer Hansi Flick für die Länderspiele am 26. März in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande nominiert, wird nach den jüngsten Joker-Einsätzen gegen Union Berlin und in Freiburg erstmals seit seinem Comeback wieder in der Startelf stehen: "Die Wahrscheinlichkeit dafür würde ich als relativ hoch ansehen", sagte Kohfeldt.

Mögliche Aufstellungen:

VfL Wolfsburg: Pervan - Lacroix, Bornauw, Brooks - Baku, Schlager, Arnold, Roussillon - Wind, Kruse - L. Nmecha

Bayer Leverkusen: Hradecky - Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba, Bakker - Andrich, Demirbay - Bellarabi, Adli, Diaby - Alario

VIDEO: VfL Wolfsburg verliert in Freiburg - und Kohfeldt ärgert sich (2 Min)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 20.03.2022 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg