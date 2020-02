Stand: 02.02.2020 19:53 Uhr

Durststrecke beendet: "Wölfe" siegen in Paderborn

Der VfL Wolfsburg hat seinen ersten Sieg in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga gefeiert. Zum Abschluss des 20. Spieltags gewannen die Niedersachsen am Sonntag mit 4:2 (2:1) beim SC Paderborn. Dabei holten die "Wölfe" einen Rückstand auf und profitierten von einer Roten Karte, die Paderborns Gerrit Holtmann in der 33. Minute sah. Freuen konnte sich auch Werder Bremen, das bei einem Sieg des SCP auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht wäre. "Nach dem Rückstand haben wir postwendend zurückgeschlagen. Ich bin stolz auf die Spieler, wie sie mit dieser Situation umgegangen sind", lobte VfL-Coach Oliver Glasner seine Profis.

Pongracic feiert Debüt für die "Wölfe"

Mit Winterneuzugang und Debütant Marin Pongracic in der Startelf gingen die Wolfsburger in die wichtige Partie. Die Ostwestfalen sind jedoch ein unangenehmer Gegner, der mit seinen flinken Offensivspielern beinahe jedem Team in der Bundesliga Probleme bereiten kann. Der erste Schnellangriff sorgte auch umgehend für Gefahr: VfL-Keeper Koen Casteels musste gegen Dennis Srbeny eingreifen (11.).

20.Spieltag, 02.02.2020 18:00 Uhr SC Paderborn 2 VfL Wolfsburg 4 Tore: 1 :0 Zolinski (22.) 1: 1 Knoche (26.) 1: 2 Ginczek (40.) 1: 3 Ginczek (60.) 2 :3 Vasiliadis (72.) 2: 4 Arnold (76.)

SC Paderborn: Zingerle - Jans (46. Hünemeier), Strohdiek, Schonlau, Holtmann - Vasiliadis, Sabiri - Zolinski (60. Mamba) - Pröger, Srbeny (74. S. Michel), Antwi-Adjej

VfL Wolfsburg: Casteels - William, Knoche, Pongracic, Roussillon - Guilavogui (84. Gerhardt) - Schlager, Arnold - Steffen, Mehmedi (90.+3 Victor) - Ginczek (74. Klaus)

Zuschauer: 13926



Die Defensive gehört hingegen nicht zu den Paderborner Stärken. Und der VfL hatte nach der Chance von Srbeny seinerseits zwei sehr gute Gelegenheiten. Erst verstolperte Daniel Ginczek, der für den verletzten Wout Weghorst stürmte, den Ball (12.), dann scheiterte Admir Mehmedi aus spitzem Winkel an SCP-Schlussmann Leopold Zingerle (17.). Zwei Standardsituationen sorgten anschließend für die ersten beiden Treffer. Wolfsburgs Defensive verlor bei einer Ecke Ben Zollinski komplett aus den Augen. Der Mittelfeldspieler konnte den Ball unbedrängt aus vier Metern über die Linie drücken (22.). Wenig später konterte der VfL: Robin Knoche verlängerte einen Freistoß von Maximilian Arnold entscheidend zum Ausgleich (26.). "Das war eine gute Reaktion", lobte Arnold.

Rote Karte für Paderborns Holtmann

Es folgte jene Szene, die letztlich das Spiel entschied: Renato Steffen klemmte Holtmanns Arm ein, der Paderborner riss sich los und schlug in Richtung des Wolfsburgers. Zwar traf er ihn nur leicht an der Schulter, trotzdem wertete Schiedsrichter Patrick Ittrich (Hamburg) die Aktion als Tätlichkeit und stellte Holtmann vom Platz (33.). "Rot kann man geben, ein großer Verein bekommt sie aber nicht", sagte Paderborns Geschäftsführer Martin Przondziono. Lediglich sieben Minuten brauchte der VfL, um seine Überzahl zu nutzen. Ginczek drosch den Ball nach Pass von Xaver Schlager aus spitzem Winkel ins Netz (40.).

Ginczek mit dem Doppelpack

Paderborn bäumte sich zu Beginn der zweiten Hälfte noch einmal auf, doch die Räume für den VfL wurden immer größer. Ginczek stand nach einer Stunde frei vor dem Tor und sorgte für das 3:1. Schön anzusehen war die Partie indes nicht. Permanent wurde über Schiedsrichterentscheidungen diskutiert. Der SCP fühlte sich benachteiligt, konzentrierte sich dann aber wieder auf Fußball und kam zum Anschlusstreffer. Sebastian Vasiliadis überwand Casteels aus 20 Metern (72.). Doch die "Wölfe" blieben ruhig und trafen postwendend erneut. Maximilian Arnold markierte mit einem tollen Freistoßtor das 4:2 (76.) und damit den Endstand. "Es gibt noch viel Luft nach oben. Aber ich bin einfach froh, dass wir drei Punkte geholt haben", so Arnold.

