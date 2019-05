Stand: 06.05.2019 14:08 Uhr

VfL Wolfsburg: Das Team mit der "Riesenmentalität"

Der bislang letzte Spieler, der im Europapokal einen Treffer gegen den VfL Wolfsburg erzielt hat, ist kein Geringerer als Cristiano Ronaldo. Er besiegelte im April 2016 mit einem Dreierpack das Champions-League-Aus der "Wölfe" gegen Real Madrid im Viertelfinale. Seitdem haben die Niedersachsen nicht mehr auf internationalem Parkett gespielt. Dies könnte sich jedoch in der kommenden Saison ändern. Der VfL ist in der Fußball-Bundesliga mittendrin im Rennen um einen Europacup-Rang - und hat angesichts des Restprogramms sehr gute Chancen, sich zumindest für die Europa League, vielleicht sogar für die Champions League zu qualifizieren.

Was ist noch drin? "Wir rechnen nicht"

Trainer Bruno Labbadia wollte sich keine Prognose für den Saisonendspurt entlocken lassen: "Wir rechnen nicht. Wir schauen jetzt erst einmal auf das nächste Spiel in Stuttgart." Nur so viel: "Ich mag es nicht, hinterherzulaufen. Ich laufe lieber vorneweg." Die Schwaben stehen dort, wo sich Wolfsburg in den vergangenen beiden Jahren befand: auf dem Relegationsplatz.

Schmadtke: Mannschaft mit "Nehmerqualitäten"

Doch die Niedersachsen haben die Wende geschafft. Durch eine kluge Transferpolitik im Sommer und nicht zuletzt dank Labbadia. Der 53-Jährige strahlt eine beeindruckende Ruhe aus und lässt sich auch vom zuletzt massiven Verletzungspech nicht aus dem Konzept bringen. Die "Wölfe" sind wieder ein echtes Team. Eine "Riesenmentalität" attestierte Labbadia seiner Mannschaft nach dem 2:0 gegen Nürnberg am Sonnabend, in dem zunächst nur zwei gelernete Verteidiger (Marcel Tisserand und Robin Knoche) auf dem Feld standen, weil Labbadia schlicht die Alternativen fehlten. "Unsere Mannschaft macht Spaß, weil sie Nehmerqualitäten hat und guten Fußball spielt", betonte auch Sportchef Jörg Schmadtke.

Labbadia blickt gelassen in die Zukunft

Es läuft rund beim VfL, obwohl seit Wochen klar ist, dass Labbadia am Saisonende seinen Posten räumen wird. Oliver Glasner übernimmt im Sommer. Doch anders als beispielsweise beim Konkurrenten Mönchengladbach sorgt die Ankündigung des Trainerwechsels nicht für öffentliche Dissonanzen und einen sportlichen Niedergang. Labbadia ist mit sich im Reinen und sieht auch der Zukunft gelassen entgegen: "Ich kann mir sehr gut vorstellen, ins Ausland zu gehen, aber ich kann mir auch vorstellen, mit meiner Familie die Zeit zu verbringen. Ich bin immer noch im Jetzt und so happy, dass ich Trainer von dieser Mannschaft sein darf." Noch zwei Bundesliga-Partien kann der Coach dieses Gefühl genießen - vielleicht mit dem Ergebnis: Europacup-Qualifikation.

