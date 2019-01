Stand: 03.01.2019 12:52 Uhr

Portugal ruft: VfL Wolfsburg startet in Vorbereitung

Ab in den Süden heißt es auch beim VfL Wolfsburg. Zum Start in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde brachen die Niedersachsen am Donnerstag in ein zehntägiges Trainingslager ins portugiesische Almancil bei Faro auf. Bis zum 12. Januar feilt Trainer Bruno Labbadia mit seinem Team an der Form für die Rückserie. Die beginnt für den Tabellenfünften aus Wolfsburg am 20. Januar mit dem Auswärtsspiel beim FC Schalke 04.

Blaszczykowski vor dem Abflug

Nicht mit im Flieger in Richtung Portugal saß Jakub Blaszczykowski. Der polnische Nationalspieler, der in den Überlegungen von Labbadia zuletzt keine Rolle mehr gespielt hat, soll nach übereinstimmenden Medienberichten vor einem sofortigen Wechsel zu seinem Heimatclub Wisla Krakau stehen. Auch Ignacio Camacho ist nicht mit dabei im Trainingslager, allerdings aus anderen Gründen. Der 28-Jährige wurde im Herbst am Sprunggelenk operiert und wird vorerst eine Reha in seiner Heimat Spanien fortsetzen.

In Portugal stehen für die Wolfsburger zwei Testspiele an. Am Sonntag trifft der VfL auf Vitesse Arnheim aus der niederländischen Eredivisie, am letzten Tag spielen die "Wölfe" gegen den kroatischen Erstligisten HNK Rijeka.

Weitere Informationen Der Winterfahrplan des VfL Wolfsburg Bundesligist VfL Wolfsburg absolviert ein Trainingslager an der portugiesischen Algarve - der Plan für die Wintervorbereitung 2018/2019 der "Wölfe" im Überblick. mehr Zu- und Abgänge der Bundesliga-Nordclubs Alle Zu- und Abgänge der drei norddeutschen Fußball-Bundesligisten Werder Bremen, Hannover 96 und VfL Wolfsburg zu der Saison 2018/2019 im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 03.01.2019 | 12:25 Uhr