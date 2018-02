Stand: 22.02.2018 13:42 Uhr

Wolfsburg: Steckt Labbadias Enthusiasmus an?

Ein Trainerwechsel ist bei Fußballclubs oft mit der Hoffnung verknüpft, der Mannschaft "einen Impuls" geben zu können. Auf einen solchen positiven Effekt muss der VfL Wolfsburg nach dem Rücktritt von Martin Schmidt setzen. Die Aussichten, dass der neue VfL-Coach Bruno Labbadia am Freitagabend (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in Mainz einen erfolgreichen Einstand bei den Niedersachsen feiern kann, sind statistisch gesehen gut. Seine Vorgänger Schmidt, Andries Jonker und Dieter Hecking punkteten allesamt bei ihren VfL-Premieren, lediglich Valérien Ismaël verlor zum Auftakt seiner Amtszeit. Viel Zeit zur Vorbereitung hatte der neue VfL-Coach nicht, er setzte auf bewährte Rezepte: "Ich habe viele Einzelgespräche geführt", so Labbadia: "Wir müssen geschlossen auftreten."

Labbadia oft Sofort-Helfer

Auch Labbadias Startbilanz bei seinen Trainerstationen kann sich sehen lassen. Mit Darmstadt und Fürth punktete er im jeweils ersten Spiel, in Leverkusen gab 2008 nach einer Auftaktpleite eine bärenstarke Hinrunde (Rang fünf). In seine erste Zeit beim Hamburger SV startete Labbadia mit einer Serie von zehn ungeschlagenen Spielen, in seiner zweiten Amtszeit bewährte er sich als "Feuerwehrmann": Der Auftaktniederlage in Bremen folgten zehn Punkte in fünf Spielen und die Hamburger retteten sich in der Relegation vor dem Abstieg.

Enthusiasmus und Wir-Gefühl

Videos 00:39 Labbadia beim ersten Training in Wolfsburg Bruno Labbadia ist der neue Trainer beim VfL Wolfsburg. Einen Tag nach dem Rücktritt von Martin Schmidt leitete er erstmals das Training. Video (00:39 min)

Die Wolfsburger, die in den zurückliegenden neun Spielen nur einen Sieg holten, können einen solchen "Labbadia-Effekt" durchaus gebrauchen. "Ich versuche, mich so wenig wie möglich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Das ist auch ein Punkt, den ich versuche, der Mannschaft weiterzugeben", gab Labbadia einen ersten Einblick darauf, wie er die "Wölfe" auf die Partie in Mainz vorbereiten will. Er geht seine neue Aufgabe mit Enthusiasmus an und setzt auf das Wir-Gefühl innerhalb der Mannschaft. "Wir sind als Team sehr viel zusammen. Der neue Trainer hat uns verdeutlicht, dass Zusammenhalt in dieser sportlichen Situation sehr wichtig ist", zeigte sich Rechtsverteidiger Paul Verhaegh in der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" angetan von Labbadias Euphorie.

Acht Profis fallen aus

Personell hat der neue Wolfsburger Coach ohnehin nicht viele Möglichkeiten für Veränderungen. Sieben Spieler (Sebastian Jung, Felix Uduokhai, John Anthony Brooks, Jakub Blaszczykowski, Marcel Tisserand, Yannick Gerhardt und Ignacio Camacho) fehlen verletzt. Zudem steht Maximilian Arnold nach seiner fünften Gelben Karte aus der Partie gegen den FC Bayern (1:2) nicht zur Verfügung. Fraglich ist der Einsatz von Paul Verhaegh, der gegen die Münchner wegen eines grippalen Infekts ausfiel. "Wir brauchen nicht über die Spieler zu reden, die nicht dabei sein können, sondern beschäftigen uns mit denen, die auflaufen können", betonte Labbadia.

So könnte der VfL Wolfsburg spielen





















Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 23.02.2018 | 22:40 Uhr