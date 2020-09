Stand: 19.09.2020 17:27 Uhr

Aufbruchstimmung ade: Werder startet mit 1:4-Pleite von Florian Neuhauss, NDR.de

Geht das schon wieder los? Werder Bremen, das sich Anfang Juli erst in der Relegation vor dem Bundesliga-Abstieg gerettet hatte, ist mit einer klaren Niederlage in die neue Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt verschlief am Sonnabend gegen Hertha BSC vor 8.500 Fans die letzten Minuten vor der Pause und kassierte am Ende eine verdiente 1:4 (0:2)-Pleite. Auf den Siegeszug durch die Vorbereitung und in der ersten Runde des DFB-Pokals folgte das böse Erwachen. Die Berliner Defensive, die vor einer Woche in Braunschweig noch fünf Gegentore kassiert hatte, ließ kaum eine Chance der Bremer zu.

Lattenglück und nur zwei Chancen

Auf dem Rasen des Weserstadions war zunächst Kampf Trumpf. Besonders die Mittelfeldreihen schenkten sich keinen Zentimeter. Trotz des mauen Spiels herrschte auf den Tribünen Festtagsatmosphäre - die Fans goutierten jede gelungene Aktion mit Applaus. Herthas Mittelstürmer Krzysztof Piatek ließ das weite Rund in der 19. Minute aber kurz verstummen, sein Kopfball landete an der Latte. Die in der Vorbereitung so starken Bremer Stürmer Joshua Sargent (31.) und Davie Selke (39.) kamen beide ebenfalls einmal zum Abschluss, scheiterten aber an Torhüter Alexander Schwolow.

Werder gedanklich zu früh in der Pause

Werder verabschiedete sich kurz darauf aber gedanklich bereits in die Pause - und die Berliner schlugen zu. Von der Bremer Defensive am langen Pfosten vergessen, schob Rechtsverteidiger Peter Pekarik zur Gästeführung ein (42.). Es war das zweite Bundesliga-Tor des Slowaken im 189. Spiel. Kurz darauf zeigte Schiedsrichter Sascha Stegemann nach einem Foul von Marco Friedl auf den Elfmeterpunkt, allerdings verlegte der Videoassistent den Tatort wenige Zentimeter vor den Strafraum (45.+1). Doch anstatt sich spätestens jetzt mit einem blauen Auge in die Pause zu retten, kassierten die Bremer trotzdem noch das 0:2. Maximilian Eggestein vertändelte den Ball, Vladimir Darida schickte Dodi Lukebakio - und der Belgier hämmerte den Ball an Jiri Pavlenka vorbei ins Werder-Tor (45.+2).

Selke sorgt nur für kurzen Hoffnungsschimmer

Nicht nur, dass die Bremer mit gellenden Pfiffen in die Pause verabschiedet wurden. Nach dem Seitenwechsel wurde es noch bitterer: In der 62. Minute verlor Werder wieder im Aufbau den Ball, wieder schalteten die Berliner schnell - Matheus Cunha kam frei zum Abschluss und traf zum 3:0. Cunha hätte sogar noch das 4:0 nachlegen können (68.), aber stattdessen kam noch mal Stimmung in die Bude. Nach Flanke von Ludwig Augustinsson köpfte Selke sehenswert zum 1:3 ein (69.). Werder erhöhte nun noch mal den Druck. Allerdings stand die Hertha-Defensive danach wieder. Zwar verzeichnete Joker Niclas Füllkrug noch einen schönen Abschluss (er scheiterte an Schwolow), aber den Schlusspunkt setzte auf der anderen Seite der ebenfalls eingewechselte Jhon Cordoba (90.).

1.Spieltag, 19.09.2020 15:30 Uhr Werder Bremen 1 Hertha BSC 4 Tore: 0: 1 Pekarik (42.) 0: 2 Lukebakio (45. +2) 0: 3 Matheus Cunha (62.) 1 :3 Selke (69.) 1: 4 Cordoba (90.)

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Moisander, Friedl, Augustinsson - M. Eggestein - Klaassen (63. Füllkrug), Osako (46. Bittencourt) - Chong (63. Woltemade), Selke, Sargent

Hertha BSC: Schwolow - Pekarik (81. Zeefuik), Boyata, Torunarigha, Mittelstädt - Lukebakio (81. Leckie), Darida, Tousart, N. Stark (81. Maier) - Matheus Cunha - Piatek (61. Cordoba)

Zuschauer: 8400



