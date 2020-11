Werder Bremen mit 1:1 im Bundesliga-Klassiker bei den Bayern Stand: 21.11.2020 17:32 Uhr Im 109. Bundesliga-Duell mit dem FC Bayern München hat sich Werder Bremen am Sonnabend ein Remis erkämpft. In München zeigten die Hanseaten eine gute Leistung und stoppten die Negativserie gegen den Rekordmeister.

von Matthias Heidrich

Zuvor hatten die Bremer 19 Mal in Serie gegen die Bayern verloren. Mit dem fünften 1:1 in Folge konnten die Hanseaten zufrieden sein, mit etwas mehr Zielstrebigkeit im Abschluss wäre sogar ein Sieg drin gewesen. Die Mannschaft von Florian Kohfeldt, der zum 100. Mal als Werder-Trainer an der Seitenlinie stand, ging die Partie beim Tabellenführer engagiert und mutig an. Defensiv standen die Bremer sehr gut gegen nur phasenweise inspirierte Bayern, ließen kaum etwas zu. Vorne setzten die Gäste viele Nadelstiche.

Neuer mit Weltklasse-Paraden

München hatte es Manuel Neuer zu verdanken, dass es nach einer Viertelstunde noch 0:0 stand. Beim Debakel gegen Spanien musste der Nationaltorwart zuletzt sechs Mal hinter sich greifen, gegen Werder reagierte er bei der Doppelchance von Josh Sargent und Ludwig Augustinsson zweimal in Weltklasse-Manier.

Kurz vor der Pause war der Bayern-Kapitän allerdings geschlagen. Sargent entwischte mit einer Körpertäuschung Javi Martinez und legte auf Maximilian Eggestein quer, der technisch anspruchsvoll ins lange Eck vollendete - 1:0 für Bremen. Überraschend, aber nicht unverdient.

Coman trifft zum Ausgleich für die Bayern

Direkt nach der Pause hätte Milot Rashica auf 2:0 für die Gäste stellen können. Der flinke Angreifer der Bremer lief von der Mittellinie aus frei los, ließ aber den Zug zum Tor vermissen. Jerome Boateng fing ihn noch ab (46.). Die Bayern wurden nun immer dominanter. Und nach Douglas Costas Lattentreffer (52.) war es soweit: Kingsley Coman traf per Kopf zum Ausgleich (62.). Weder Werder-Keeper Jiri Pavlenka noch Verteidiger Theodor Gebre Selassie sahen dabei gut aus.

Sargent vergibt die Siegchance

Für die Bremer war es jetzt eine Abwehrschlacht gegen drückend überlegene Bayern, bei denen ein Angreifer nach dem nächsten eingewechselt wurde. Das eröffnete Werder Räume in der Offensive. Sargent verpasste in der 83. Minute nach einem Konter eine gute Möglichkeit und hatte kurz darauf die nächste: Der US-Angreifer lief alleine auf Neuer zu, doch der blieb cool und parierte Sargents Schuss mit einem Reflex. Ein Sieg im 109. Duell mit dem großen Rivalen aus dem Süden, er wäre möglich gewesen für die Bremer an diesem Tag.

Die häufigsten Bundesliga-Duelle 109 Spiele: Werder Bremen - Bayern München

108 Spiele: Werder Bremen - HSV

106 Spiele: HSV - Bayern München

104 Spiele: HSV - VfB Stuttgart

104 Spiele: Werder Bremen - Borussia Dortmund

104 Spiele: Werder Bremen - VfB Stuttgart

8.Spieltag, 21.11.2020 15:30 Uhr Bay. München 1 Werder Bremen 1 Tore: 0: 1 M. Eggestein (45.) 1 :1 Coman (62.)

Bay. München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Lucas Hernández (19. Goretzka) - Javi Martinez - Coman (63. Gnabry), Müller, Musiala (63. Choupo-Moting), Douglas Costa (63. L. Sané) - Lewandowski

Werder Bremen: Pavlenka - Groß, Toprak, Friedl - Gebre Selassie, M. Eggestein, Möhwald (72. Mbom), Augustinsson - Bittencourt (66. Agu), Rashica (90.+1 Chong) - Sargent

Zuschauer:



