Stand: 27.04.2019 17:20 Uhr

Werders Europacup-Träume wohl vorbei von Johannes Freytag, NDR.de

Werder Bremen hat nach dem Pokal-Aus gegen die Bayern keine Frustbewältigung betreiben können. In der Fußball-Bundesliga kassierten die Norddeutschen am Sonnabend bei Fortuna Düsseldorf eine 1:4 (1:2)-Niederlage. "Es ist schwer in Worte zu fassen - das ist bitter", sagte Maximilian Eggestein dem NDR Hörfunk. In der Tat: Binnen weniger Tage dürften sich die Europacup-Träume an der Weser erledigt haben. Zwar hat Werder derzeit nur vier Zähler Rückstand auf Rang sieben, bei einem Hoffenheimer Sieg am Sonntag gegen Wolfsburg würde er aber auf fünf Punkte anwachsen. Zudem haben die Bremer ein hartes Restprogramm vor sich: Kommenden Sonnabend steht das Heimspiel gegen Borussia Dortmund an, ohne die beiden dann gelbgesperrten Innenverteidiger Sebastian Langkamp und Niklas Moisander. Anschließend geht es zur TSG Hoffenheim, und zum Saisonfinale gastiert RB Leipzig im Weser-Stadion.

Kruse-Elfer weckt Werder auf

31.Spieltag, 27.04.2019 15:30 Uhr F. Düsseldorf 4 Werder Bremen 1 Tore: 1 :0 Raman (1.) 2 :0 Karaman (22.) 2: 1 M. Kruse (28., Foulelfmeter) 3 :1 Hennings (56.) 4 :1 Suttner (74.)

F. Düsseldorf: Rensing - Mat. Zimmermann, Ayhan, A. Hoffmann, Suttner - Bodzek, Stöger - Raman (36. Barkok / 52. Kownacki), Karaman - Hennings, Lukebakio (71. Gießelmann)

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Langkamp, Moisander, Augustinsson (80. Harnik) - N. Sahin - M. Eggestein, Klaassen (59. Möhwald) - M. Kruse - J. Eggestein (46. Osako), Rashica

Zuschauer: 52500 (ausverkauft)



Die Partie in Düsseldorf benötigte keine Anlaufzeit. Nach bereits 49 Sekunden zappelte der Ball im Bremer Netz. Die Werder-Abwehr hatte Benito Raman aus den Augen verloren, der Belgier durfte unbedrängt von halbrechts zur Düsseldorfer Führung einschießen (1.). Und die Fortuna legte nach: Kaan Ayhan köpfte nach einer Ecke knapp über die Latte (5.), Sebastian Langkamp klärte in höchster Not vor Kenan Karaman (9.). Wenig später ließ sich der Ex-Hannoveraner aber nicht stoppen: Der Angreifer startete in der eigenen Hälfte, ließ Theodor Gebre Selassie und Nuri Sahin stehen, danach Niklas Moisander und Langkamp, dann wieder Gebre Selassie und schlenzte schließlich den Ball an Jiri Pavlenka vorbei ins linke Eck - 2:0 für die Gastgeber, von Werder war zu dem Zeitpunkt nichts zu sehen (22.).

Das änderte sich nach einer knappen halben Stunde - dank eines Elfmeters: Davy Klaassen kam nach einem Kontakt mit Ayhan im Sechzehner zu Fall, Schiedsrichter Benjamin Cortus pfiff zunächst nicht, entschied sich nach Betrachten der Videobilder dann aber doch für Strafstoß. Max Kruse verwandelte sicher (28.). Ein Ruck ging durch die Werder-Elf, die nun deutlich besser im Spiel war, aber zunächst noch Pech hatte: Sahins Kopfball touchierte nur die Latte (34.). Zudem vertändelte Johannes Eggestein im Düsseldorfer Strafraum aus aussichtsreicher Position (45.+3).

Bremen drängt, Düsseldorf trifft

Eggestein: "Schwer in Worte zu fassen" NDR 2 - 27.04.2019 17:56 Uhr Autor/in: Cassalette, Moritz Am 31. Spieltag erleidet Werder Bremen einen schweren Rückschlag im Kampf um die internationalen Plätze. "Das ist bitter und schwer in Worte zu fassen", sagte Maximilian Eggestein.

Was immer sich Werder für den zweiten Durchgang vorgenommen hatte, Düsseldorfs Rouwen Hennings machte es mit seinem sechsten Saisontor zunichte. Karaman bediente den früheren St.-Pauli- und Osnabrück-Profi, der aus wenigen Metern zentral vor Pavlenka an den Ball kam und zum 3:1 traf (56.). Gegenspieler Langkamp machte dabei eine schlechte Figur. Die Grün-Weißen steckten nicht auf und hatten durch Yuya Osako (64.) und Kruse (66.) gute Gelegenheiten, noch einmal heranzukommen. Doch eine knappe Viertelstunde vor dem Ende fiel die Entscheidung zuungunsten der Bremer. Nach einer Parade von Pavlenka bekamen die Werderaner die Situation nicht geklärt, der Ball landete bei Markus Suttner, der aus 13 Metern zum 4:1 in den Winkel traf (74.). Ein Handspiel von Dawid Kownacki in der Torentstehung wurde nach Rücksprache mit dem Videoassistenten nicht geahndet. Werder versuchte es unermüdlich weiter, mehr als die Chancen von Kruse (79., 85.) und Kevin Möhwald (82.) sprang aber nicht mehr heraus.

