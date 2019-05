Stand: 02.05.2019 15:48 Uhr

Trotz Hammerprogramm: Werder hakt Europacup nicht ab

Drei Pflichtspielniederlagen (inklusive Pokal-Aus) in Folge hat Fußball-Bundesligist Werder Bremen binnen einer Woche kassiert und das Saisonziel Europapokal-Teilnahme dadurch fast aus den Augen verloren. Doch Trübsal wird bei den Hanseaten trotz des anspruchsvollen Restprogramms nicht geblasen. Im Gegenteil: "Wir haben uns vor dem ersten Training in dieser Woche mit dem Mannschaftsrat zusammengesetzt und gefragt: Wo stehen wir jetzt? Das Ergebnis war, dass wir weiterhin um Europa spielen", erklärte Werder-Trainer Florian Kohfeldt vor der anstehenden Heimpartie am Sonnabend gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de).

Eggestein: "Schwachsinn, das Ziel jetzt abzuhaken"

Vier Zähler Rückstand haben die Bremer als Tabellenneunter auf Rang sieben und nach Dortmund noch RB Leipzig und die TSG Hoffenheim vor der Brust. Alles andere als Laufkundschaft. Maximilian Eggestein pflichtete dennoch seinem Trainer bei: "Wir bleiben bei der Zielsetzung. Wir haben die ganze Saison über an dieses Ziel geglaubt. Das jetzt drei Spieltage vor Ende nicht mehr zu machen, wäre ja Schwachsinn", sagte der 22-Jährige. Und es bleibt dabei, dass für Europa mindestens Rang sieben erreicht werden muss. Gerüchte, denen zufolge auch der achte Platz genügen würde, sollte Eintracht Frankfurt die Europa League gewinnen, sind falsch. Es wird dann keinen Nachrücker für die Hessen geben, die im Falle des EL-Titels Champions League spielen dürfen.

Kruse und Rashica sind fit

Werder kann bei der Aufholjagd in Sachen Europa gegen Dortmund auf Teamkapitän Max Kruse und Angreifer Milot Rashica bauen. "Sie sind im Vollbesitz ihrer Kräfte und dabei", betonte Kohfeldt. Kruse hatte zuletzt mit einer Oberschenkelprellung zu kämpfen, Rashica brach am Mittwoch aufgrund einer Sehnenverletzung das Training ab. Fehlen wird gegen den BVB Abwehrchef Niklas Moisander, der eine Gelbsperre absitzen wird. "Ihn wird Marco Friedl ersetzen", legte sich der Werder-Coach fest. Den Ausfall von Dortmund-Kapitän Marco Reus aufgrund einer Rotsperre sieht Kohfeldt als kleinen Vorteil an. "Ich bewundere ihn und seine Spielweise. Er ist ein wahnsinnig guter Typ, er wird ihnen fehlen."

