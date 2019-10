Stand: 24.10.2019 15:28 Uhr

Werder Bremen: Tabelle derzeit egal

Eine solche Tabellen-Konstellation hat es in der Geschichte der Fußball-Bundesliga seit Einführung der Drei-Punkte-Regel nach acht Spieltagen noch nicht gegeben: Lediglich zwei Zähler trennen Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach vom Neunten Bayer Leverkusen. Der Werksclub kann die "Fohlenelf" am Samstagabend (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) im Heimspiel gegen Werder Bremen vom Thron stoßen - die Partie ist eine von insgesamt sechs des Spieltages, in der es um die Tabellenführung geht.

Mögliche Aufstellung Werder Bremen





















Baumann: "Können Situation richtig einordnen"

Werder trennen derzeit sieben Zähler vom Platz an der Sonne. Das ficht die Verantwortlichen nach eigener Aussage aber nicht an. "Bei uns ist es punktetechnisch nicht optimal gelaufen, aber wir können das einordnen und haben noch 26 Spieltage, um heranzurücken. Klar wären wir gerne jetzt schon dabei. Viel wichtiger ist mir aber, dass wir am Ende der Saison dabei sind", erklärte Sportchef Frank Baumann am Donnerstag. Auch Trainer Florian Kohfeldt sieht keinen Druck: "Wir sind in jedem Spiel unter Zugzwang. Wir haben den Glauben, dass wir sehr guten Fußball spielen können und haben keine Zweifel."

Comeback für Toprak und Osako?

Mut macht Kohfeldt die mögliche Rückkehr zweier Profis, die zuletzt lange verletzt gefehlt hatten: Ömer Toprak und Yuya Osako. "Beide haben die Trainingswoche gut überstanden. Sie sind definitiv Kandidaten für das Wochenende", erklärte der Werder-Coach, ohne einem der beiden eine Einsatzgarantie auszusprechen. "Wir müssen auch die Tatsache, dass wir drei Spiele vor der Brust haben, im Blick behalten", ergänzte Kohfeldt angesichts der Englischen Woche: Nach der Leverkusen-Partie hat Werder zwei Heimspiele: im DFB-Pokal am Mittwoch gegen Zweitligist Heidenheim und in der Liga am darauffolgenden Sonnabend gegen Freiburg.

Osako hatte sich im September eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und war seitdem ausgefallen. Kohfeldt hatte schon für das Spiel gegen Hertha BSC (1:1) auf den Angreifer gehofft, am Ende aber "Vernunft vor Risiko" walten lassen. Gut möglich, dass Werders bester Saisontorschütze (drei Treffer in vier Spielen) nun aber zum Zug kommt. "Bei Yuya ist alles möglich - von Startelf über Bank bis hin zur Möglichkeit, dass er noch geschont wird", so Kohfeldt.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 26.10.2019 | 15:00 Uhr