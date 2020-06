Stand: 12.06.2020 09:11 Uhr

Kohfeldt: "Team wird nicht am Druck zerbrechen"

Die Zweifel sind nach den beiden Niederlagen zuletzt zurück. Auch Ex-Manager Klaus Allofs ist sich nicht sicher, ob Werder Bremen dem Kampf gegen den Abstieg wirklich gewachsen ist. "Wir hatten enorm wichtige Spiele, in denen die Mannschaft mit Leidenschaft und Aggressivität aufgetreten ist. Sie wird an dem Druck nicht zerbrechen", gibt sich Trainer Florian Kohfeldt jedoch weiter optimistisch. Die Nagelprobe folgt am Sonnabend (15.30 Uhr/im NDR Livecenter), wenn die Grün-Weißen als Vorletzter beim Tabellenschlusslicht SC Paderborn gastieren.

Neuigkeiten von Werders Angriff NDR Info - 11.06.2020 15:05 Uhr Autor/in: Moritz Cassalette Werder Bremens wahrscheinlich letzte Chance - im Auswärtsspiel beim SC Paderborn setzen viele ihre Hoffnungen auf einen "neuen" Stürmer.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Befreiungsschlag oder bittere Pille?

Die Partie ist Chance und bittere Pille zugleich. Denn vor der Partie mag ein jeder, der es gut mit den Bremern meint, fragen: Wenn nicht jetzt, dann gar nicht mehr? Dabei geht es gar nicht so sehr um die tabellarische Situation. Der 16. aus Düsseldorf spielt gegen Dortmund und dürfte nicht weiter enteilen. Aber wenn die Hanseaten nicht beim Tabellenletzten gewinnen sollten, dürfte der Schaden für die Psyche enorm sein. Die Bedeutung der Partie sei allen bewusst, sagte Manager Frank Baumann, "und so werden die Spieler auftreten".

"Treffen nahezu immer die falsche Entscheidung"

Wie das (nicht) aussehen soll, zeigte Kohfeldt der Mannschaft in dieser Woche einmal mehr per Video.

Weitere Informationen Mögliche Aufstellung Werder Bremen Die voraussichtliche Aufstellung von Werder Bremen. Bildergalerie

"Wir haben viele Aktionen, die gefährlich werden können, aber nicht gefährlich werden. Wir treffen nahezu immer die falsche Entscheidung", sagte der Trainer, der gegen Paderborn wohl die lange vermissten Optionen in der Offensive hat. Niclas Füllkrug soll erstmals nach seinem Kreuzbandriss wieder im Kader stehen. Bei Leonardo Bittencourt und Milot Rashica äußerte sich der Fußball-Lehrer optimistisch. Sogar ein Comeback von Claudio Pizarro erscheint zumindest möglich. Jeder Einzelne könnte die Zweifel am Bremer Klassenerhalt wieder verscheuchen.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 14.06.2020 | 22:50 Uhr