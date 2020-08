Stand: 29.08.2020 14:18 Uhr

Werder Bremen, RB Leipzig und der Fall Rashica

Corona hat Werder Bremen wirtschaftlich unter Zugzwang gesetzt. "Durch die Mindereinnahmen aufgrund der Pandemie hat Werder einen gewissen Druck, Erlöse zu erzielen", sagte Sportchef Frank Baumann am Sonnabend im Club-TV. Ein Millionen-Loch klafft in der Vereinskasse der Hanseaten und der Weg zur Linderung führt über Spielerverkäufe. Milot Rashica ist derzeit das wertvollste Tafelsilber, das die Bremer im Angebot haben. Bundesliga-Konkurrent Leipzig ist an dem 24 Jahre alten Offensivmann interessiert, aber nicht bereit, die aktuell geforderte Ablösesumme zu bezahlen.

Kein Transfer, "wenn sich keiner bewegt"

"Es ist aktuell so, dass beide Clubs für sich ein Limit gesetzt haben, und diese Limits, diese Grenzen, überschneiden sich aktuell einfach nicht. Wenn sich keiner bewegt, wird der Transfer nicht zustande kommen", stellte Baumann klar. Die Hanseaten hoffen auf einen Erlös jenseits von 20 Millionen Euro, Leipzig bietet Medienberichten zu Folge nur 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Trotz des aktuellen Stillstands hält Sportchef Baumann den Wechsel weiterhin für möglich. "Leipzig ist nicht ganz raus. Es ist bekanntermaßen so, dass sich Milot Leipzig gut vorstellen könnte. Es wäre ein logischer Schritt in seiner Karriere. Dies muss man so akzeptieren."

Rashica-Verkauf soll Millionen-Loch stopfen

Ein Verbleib des pfeilschnellen Offensivspielers, der in Bremen noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, sei laut Baumann nicht die "wahrscheinlichste Variante". Wenn es mit den Sachsen nicht klappen sollte, "muss der Spieler sehen, ob und wohin er wechselt. Wenn er sich einen anderen Club vorstellen kann, geht die Verhandlungsrunde von Neuem los." Baumann ist da auf einer Linie mit Finanzgeschäftsführer Klaus Filbry, der für das Stopfen des Corona-bedingten Millionen-Lochs verantwortlich ist.

Trainer Florian Kohfeldt hingegen plant aktuell notgedrungen so, als würde ihm der Kosovare in der kommenden Saison zur Verfügung stehen. Für den Coach ist "die Möglichkeit absolut realistisch, dass wir am ersten Spieltag mit Rashica Bundesliga spielen und vielleicht auch am 6. Oktober." Am 5. Oktober endet in diesem Jahr die Transferperiode.

