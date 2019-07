Stand: 19.07.2019 14:11 Uhr

Werder: Pizarro kündigt Karriere-Ende an

Irgendwann muss jeder mal gehen - sogar der ewige Claudio Pizarro. Am Freitag kündigte der 40 Jahre alte Stürmer von Werder Bremen sein Karriere-Ende an. Nach der Saison 2019/2020 soll endgültig Schluss sein. "Das ist das letzte Jahr, ganz sicher. Ich habe mit allen Leuten gesprochen. Ich fühle mich ganz gut, aber das ist genug jetzt", betonte der Peruaner, formulierte aber zugleich sein letztes großes Ziel: "In meiner letzten Saison mit Werder will ich Europa erreichen. Dann wäre ich ganz glücklich."

Claudio Pizarros Karriere in Bildern



























































Ältester Bundesliga-Torschütze der Geschichte

Als hierzulande unbekannter 21-Jähriger wagte Pizarro 1999 den Sprung aus Peru zu Werder. 20 Jahre später entscheidet der Vollblutangreifer noch immer Spiele für die Grün-Weißen - am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison traf "Piza" zum 2:1-Sieg gegen Leipzig. Damit wurde er zum ältesten Torschützen der Bundesliga-Geschichte. Mit 197 Treffern ist er hinter Robert Lewandowski der zweiterfolgreichste ausländische Torjäger.

In seiner Vita stehen neben Werder auch die internationalen Schwergewichte Bayern München (2001 bis 2007 und 2012 bis 2015) und der FC Chelsea (2007/2008) sowie der 1. FC Köln (2017/2018). Immer wieder kehrte er zu seinen Bremern zurück - das sucht im Profi-Fußball seines Gleichen.

"Stolz, dass sie mich Legende nennen"

Nicht von ungefähr ist Pizarro in Bremen Publikumsliebling und Clubikone: "Ich bin stolz darauf, dass sie mich Legende nennen. Dafür bedanke ich mich. Ich versuche, meinen Job zu machen und der Mannschaft so gut es geht zu helfen."

In der vergangenen Saison verpasste Werder die Rückkehr in den Europapokal als Achter denkbar knapp. Nun will Pizarro seinem Herzensverein mit der Qualifikation fürs internationale Geschäft etwas Bleibendes hinterlassen. Die Vorbereitung auf seine letzte Spielzeit als Bundesliga-Profi stimmt ihn optimistisch: "Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, um für die nächsten Saison bereit zu sein."

Der Werder-Kader für die Saison 2019/2020



















































