Werder Bremen: "Rohdiamant" Burke fängt endlich an zu funkeln Stand: 14.04.2025 12:58 Uhr 2016 kam Oliver Burke als großes Talent in die Bundesliga. Doch weder bei RB Leipzig noch später bei Werder Bremen konnte sich der Schotte durchsetzen. Im Saisonendspurt ist der 28-Jährige jetzt aber plötzlich Werders Faustpfand.

von Florian Neuhauss

Als der Schlusspfiff in Stuttgart ertönte, war Oliver Burke erst mal einfach platt. Mit den Händen auf die Knie gestützt musste der zuvor so spritzige Offensivmann zunächst tief durchatmen. Aber der Matchwinner, der Werder mit zwei Toren zum Sieg gegen den VfB geschossen hatte, blieb nicht lange allein.

"Europa ist das Ziel. Wir müssen daran glauben, um es zu erreichen. Und wir müssen weiter darauf drängen." Werder-Angreifer Oliver Burke

Keine Geringeren als Marvin Ducksch und Jens Stage - Werders Leistungsträger waren in der Schlussphase ausgewechselt worden -kamen von der Seitenlinie als Erste auf Burke zugerannt und umarmten ihren Kollegen innig. Ein Bild, das gleich doppelte Symbolkraft hat: Burke ist nicht nur wichtig geworden für Werder, er ist mittlerweile auch fester Bestandteil des Teams.

"Es ist ein sehr stolzer Moment für mich, dass ich die Tore geschossen habe. Aber es ist auch ein sehr wichtiger Sieg für die Mannschaft, der uns noch mehr Selbstvertrauen gibt, als wir schon haben", sagte Burke nach dem Spiel.

Weitere Informationen Werder Bremens Erfolgslauf hält an - Europa wieder in Sicht Dank Doppelpacker Oliver Burke gewannen die Hanseaten am Sonntag beim VfB Stuttgart und schoben sich an die europäischen Plätze heran. mehr

Ein Abgeschriebener wird zum Matchwinner

Das 2:1 in Stuttgart war Werders dritter Sieg in Folge, nur noch drei Punkte fehlen zu Rang sechs und damit zur langersehnten Rückkehr auf die internationale Bühne. Und Burke, der schon in der Vorwoche beim 2:0 gegen Frankfurt getroffen hatte, geht voran.

Das war nicht immer so. Ganz im Gegenteil. Trainer Ole Werner hatte kürzlich berichtet, es sei noch nicht lange her, da hätte Burkes Trainingseifer noch sehr zu wünschen übriggelassen. Es gab nicht viele, die den bulligen britischen Angreifer vor dieser Saison überhaupt noch ernsthaft auf dem Zettel hatten.

Bewegte Karriere: Viel Potenzial, wenig Leistung

Sein Potenzial war schon früh aufgefallen. Im Alter von 19 Jahren holte ihn RB Leipzig in die Bundesliga und stattete ihn mit einem Fünfjahresvertrag aus. Durchsetzen konnte er sich bei den aufstrebenden Sachsen aber nie. Burkes Weg führte ihn zurück auf die Insel, doch auch in der zweiten englischen Liga oder in Schottland gelang der Durchbruch nicht.

"Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, so einen hochbegabten Spieler von der Insel wegzulocken und zu uns zu holen. Er ist unglaublich schnell, torgefährlich und ein Versprechen für die Zukunft. Er ist ein richtiger Rohdiamant." Sportchef Ralf Rangnick von RB Leipzig 2016 bei "Sky"

Dass Werder Burke im Sommer 2022 erneut in die Bundesliga holte, war überraschender, als dass bald darauf zwei weitere Leihstationen nach England folgten.

Letzte Chance: Burke nimmt Werners ausgestreckte Hand an

Vor dieser Saison stand Burke mit seinem letzten Vertragsjahr in Bremen am Scheideweg. Werner, der nach eigener Aussage einen "sehr guten und ehrlichen Austausch" mit dem Schotten pflegt, gab ihm noch eine letzte Chance. Und Burke nahm die ausgestreckte Hand an.

"Der Unterschied ist, dass Oliver Burke dieses Jahr anders arbeitet als in den Jahren zuvor. Er legt jetzt eine andere Arbeitshaltung an den Tag", sagte Werner bei der Pressekonferenz vor dem Frankfurt-Spiel und berichtete von Burkes neuem "Standing in der Gruppe". So habe der 1,88-Meter-Mann endlich "einen Wert für die Mannschaft". Worte, denen mit den drei Toren in zwei Spielen handfeste Taten folgten. Der "Rohdiamant" fängt endlich an zu funkeln.

Werner sagte nach dem Stuttgart-Spiel über den entscheidenden Mann, Burke habe "eine Topleistung an die andere Topleistung angefügt". "Burki", wie der Trainer seinen Schützling liebevoll nennt, habe sich seine Top-Form "wirklich erarbeitet".

"'Burki' hat einen langen Weg zurückgelegt und auch bei uns lief es lange für ihn nicht so. Aber er hat den Kopf oben gelassen. Und das ist natürlich für uns sehr gut und er ist ein wichtiger Teil dessen, was gerade passiert, dass wir sehr zuverlässig punkten." Werder-Trainer Ole Werner

Das gilt auch für die Gespräche, die Werder seit Wochen mit dem Berater des Spielers über eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages führt. Die Bremer wollen Burke halten.

Und was will Burke? "Ich glaube man sieht mir an, wie glücklich ich bin", sagte Burke nach dem Spiel und strahlte von einem Ohr bis zum anderen. Könnte eine dieser Geschichten mit Happy End sein, wie sie angeblich ja nur der Fußball schreibt.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 13.04.2025 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga Werder Bremen