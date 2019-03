Stand: 28.03.2019 12:04 Uhr

Werder Bremen: Kohfeldt hält die Spannung hoch

Der Arbeitsauftrag für die Profis von Werder Bremen ist klar: "Wir wollen an die Leistungen vor der Länderspielpause anknüpfen", sagte Sportchef Frank Baumann mit Blick auf die Bundesliga-Partie gegen Mainz 05 am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr / im Livecenter bei NDR.de). Die Hanseaten sind in diesem Jahr noch ungeschlagen und haben zuletzt durch imposante Siege in Leverkusen (3:1) und zuvor gegen Schalke 04 (4:2) ihre Ambitionen auf einen Europacupplatz untermauert. Baumann warnte am Donnerstag jedoch auch: "Nach so einer Pause den Schalter umzulegen, ist nicht immer ganz einfach und genau dafür müssen wir jetzt die Sinne schärfen."

Mainz zuletzt mit sechs Niederlagen aus sieben Spielen

Werder hat sich von Beginn an hohe Ziele für diese Saison gesetzt und hat noch alle Chancen, diese zu erreichen. Trainer Florian Kohfeldt will nicht verhehlen, dass er einen gewissen Druck spürt. "Ich habe eine innere Anspannung, weil es jetzt eine ganz entscheidende Phase ist. Wir dürfen uns keine Rückschläge mehr leisten", betonte der Coach. Und alles andere als ein Sieg gegen Mainz wäre ein Rückschlag. Schließlich haben die Rheinhessen von den jüngsten sieben Bundesligaspielen sechs verloren.

Kohfeldts "Luxusproblem" im Abwehrzentrum

Kohfeldt war am Donnerstag sichtlich bemüht, Spannung aufzubauen. "Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit spielen wir zu diesem Zeitpunkt noch um unsere Saisonziele. Jetzt gibt es keine Pausen mehr. Wir holen erst nach der Saison wieder Luft und das werde ich der Mannschaft verdeutlichen", betonte der 35-Jährige. Gewappnet ist sein Team. In der Innenverteidigung hat Kohfeldt die Qual der Wahl, oder - in seinen Worten - ein "Luxusproblem": "Alle vier haben sich in den letzten Wochen stark präsentiert. Ich habe noch nicht entschieden, wer am Samstag spielt." Im Mittelfeld steht vielleicht auch Philipp Bargfrede nach einer Oberschenkelverletzung wieder zur Verfügung. Über die von Max Kruse angeführte Offensive muss sich der Werder-Trainer ohnehin keine Sorgen machen.

Eggestein-Brüder bleiben wohl bei Werder

Auch in der Personalie Maximilian Eggestein dürfte Werder demnächst gute Nachrichten verkünden. Der umworbene Mittelfeldspieler wird wohl seinen 2020 auslaufenden Vertrag verlängern. "Ich habe eine Entscheidung getroffen. Es wird zeitnah bekanntgegeben", sagte der 22-Jährige am Mittwoch mit einem Lächeln. Auch Bruder Johannes Eggestein, dessen Vertrag bereits in diesem Sommer endet, dürfte zeitnah verlängern. "Bei mir ist noch nichts endgültig entschieden. Ich habe mir viele Gedanken gemacht und eine Tendenz", sagte der Stürmer am Donnerstag.

