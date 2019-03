Stand: 30.03.2019 17:26 Uhr

Kruse lässt Werder vom Europacup träumen von Johannes Freytag, NDR.de

Werder Bremen ist zum zehnten Mal in Folge in der Fußball-Bundesliga ungeschlagen geblieben. Das 3:1 (2:0) am Sonnabend gegen den 1. FSV Mainz 05 war der fünfte Sieg (bei fünf Remis) im Kalenderjahr 2019 und lässt die Europapokal-Träume der Norddeutschen immer größer werden. Werder kletterte auf den sechsten Tabellenplatz und ist punktgleich mit den dahinterliegenden VfL Wolfsburg (0:2 in Dortmund) und Bayer Leverkusen. "Es ist sehr schön, dass wir dort stehen. Aber nun müssen wir den Platz noch verteidigen", mahnte Maximilian Eggestein nach der Partie im NDR Hörfunk. Mann des Tages im Weser-Stadion war einmal mehr Max Kruse, der zwei Tore erzielte und den Treffer von Milot Rashica vorbereitete.

Traumstart durch Rashica

27.Spieltag, 30.03.2019 15:30 Uhr Werder Bremen 3 1. FSV Mainz 1 Tore: 1 :0 Rashica (3.) 2 :0 M. Kruse (36.) 2: 1 Quaison (52.) 3 :1 M. Kruse (63.)

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander (29. Langkamp), Augustinsson - M. Eggestein - Möhwald, Klaassen - M. Kruse - Harnik (60. J. Eggestein), Rashica (84. Sargent)

1. FSV Mainz: Fl. Müller - Brosinski, Bell, Niakhaté, Martín - Kunde Malong (81. Ujah) - Öztunali (46. Maxim), Latza - Boetius - Mateta (70. Onisiwo), Quaison

Zuschauer: 40711



Die Hausherren erwischten einen perfekten Start. Kruse spielte tief aus der eigenen Hälfte einen Traumpass in den Lauf von Rashica. Der Kosovare marschierte alleine auf Florian Müller zu, umkurvte den Mainzer Keeper und schob zum 1:0 ein (3.). Anschließend hatte Werder Glück, dass es keinen Elfmeter für die Gäste gab: Robin Quaison war im Strafraum zu Fall gekommen, weder Schiedsrichter Marco Fritz noch die anschließende Überprüfung per Videobeweis sahen jedoch ein strafbares Verhalten von Gegenspieler Niklas Moisander.

Danach spielten zunächst nur die Hanseaten, fast alles lief über Kruse. Seinen Distanzschuss parierte Müller (13.), seine finalen Pässe auf Rashica (18.) und Martin Harnik (20.) gerieten zu ungenau. Die Gäste brauchten lange, um sich vom Bremer Druck zu befreien, wurden dann aber durchaus gefährlich: Jean-Philippe Mateta tauchte alleine vor Jiri Pavlenka auf, Werders Keeper konnte parieren (25.). Aber die Kohfeldt-Elf überstand diese kleine Schwächephase - und konnte sich einmal mehr auf Kruse verlassen. Ein missglückter Klärungsversuch der Mainzer landete beim Werder-Kapitän, der aus 15 Metern trocken den Ball unter die Latte drosch (36.). Drei Minuten später hatte Kruse sogar das 3:0 auf dem Fuß - schoss jedoch knapp drüber. Mit der verdienten Führung ging es in die Pause.

Kruse trifft im entscheidenden Moment

Die zweiten 45 Minuten gingen die Bremer zu sorglos an und überließen den Mainzern den Ball und das Spielgeschehen. Stefan Bells Kopfball war noch ungefährlich (47.), dennoch kassierte Werder kurz darauf den Anschlusstreffer. Jean-Paul Boetius' Hereingabe von der linken Seite drückte Quaison über die Linie, Gegenspieler Sebastian Langkamp sah dabei nicht gut aus (52.). Als danach der eingewechselte Alexandru Maxim nur knapp verpasste (57.), schien das 2:2 nur eine Frage der Zeit zu sein. Vor allem, weil Werder offensiv überhaupt nicht mehr stattfand. Aber die Bremer zeigten einmal mehr, dass sie gnadenlos effizient sind. Mit dem ersten gelungenen Angriff überhaupt in Durchgang zwei erzielten sie ihren ersten Treffer. Maximilian Eggestein behauptete sich am Mittelkreis gegen zwei Gegenspieler und schickte Rashica steil. Der wiederum vernaschte ebenfalls zwei Mainzer, spielte klug ins Zentrum, wo der mitgelaufene Kruse zum 3:1 vollendete (63.).

Nach diesem Wirkungstreffer hatten die Grün-Weißen die Partie wieder im Griff. Die Rheinhessen hatten kaum noch etwas entgegenzusetzen. Lediglich in der 86. Minute musste Pavlenka noch einmal eingreifen: Der Tscheche parierte erst einen Schuss von Moussa Niakhate und war anschließend vor Anthony Ujah zur Stelle.

