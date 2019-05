Stand: 17.05.2019 16:49 Uhr

Werder Bremen: Kapitän Kruse geht

Bittere Nachricht für den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen: Kapitän Max Kruse wird die Hanseaten nach dieser Saison verlassen. Werder und Kruse teilten am Freitagnachmittag mit, dass der frühere Nationalspieler seinen auslaufenden Vertrag bei den Norddeutschen nicht verlängern wird. "Wir haben immer betont, dass wir die Zusammenarbeit mit Max gerne fortgeführt hätten. Er hat sich jedoch dazu entschieden, nach drei Jahren eine neue Herausforderung suchen zu wollen", sagte Sport-Geschäftsführer Frank Baumann. "Für uns war es wichtig, Planungssicherheit für die neue Saison zu haben. Dies ist nun gegeben und wir sind uns sicher, auch in der kommenden Saison einen starken Kader zusammenzuhaben."

Kruse: "Werder wird für immer in wertvoller Erinnerung bleiben"

"Ich gehe stolz, zufrieden und voller Dankbarkeit. Ich habe mit großer Freude drei Jahre lang für den Verein gespielt und zuletzt stolz die Mannschaft als Kapitän geführt - das wird mir für immer in wertvoller Erinnerung bleiben", sagte Kruse, der im letzten Saisonspiel am Sonnabend gegen den Tabellendritten RB Leipzig wegen Oberschenkelproblemen nicht auflaufen kann. "Die Entscheidung ist mir definitiv nicht leicht gefallen. Für mich ist es an der Zeit, meinen Weg weiter zu gehen", so Kruse in einem auf seiner eigenen Facebook-Seite veröffentlichten Video. "Ich kann noch nicht sagen, wohin er führt."

Kohfeldt: "Max ist ein herausragender Spieler"

Trainer Florian Kohfeldt fand besondere Worte für den 31-Jährigen: "Max ist ein herausragender Spieler, der in den vergangenen drei Jahren eindrucksvoll und vorbildlich unter Beweis gestellt hat, wie wertvoll er für eine Mannschaft sein kann. Auch mein Verhältnis zu ihm war von hohem Vertrauen geprägt, das vielleicht über ein normales Trainer-Spieler-Verhältnis hinausgeht."

Der gebürtige Reinbeker war im Sommer 2016 vom VfL Wolfsburg zum SV Werder Bremen zurückgekehrt, für den er schon in der Jugend gespielt hatte. Für die Grün-Weißen lief er in dieser Zeit 84 Mal in der Bundesliga auf und erzielte 32 Tore. Hinzu kamen neun Spiele im DFB-Pokal, in denen er drei Tore erzielte.

