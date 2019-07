Stand: 30.07.2019 16:56 Uhr

Werder: Kohfeldt verlängert bis 2023

Fußball-Bundesligist Werder Bremen setzt auf Kontinuität und hat den Vertrag mit Trainer Florian Kohfeldt vorzeitig verlängert. Wie die Hanseaten auf ihrer Webseite mitteilten, unterschrieb der "DFB-Trainer des Jahres" ein neues Arbeitspapier bis 2023. Geschäftsführer Frank Baumann lobte die "hervorragende Arbeit" Kohfeldts: Unter ihm sei "eine deutliche Entwicklung in der Mannschaft zu erkennen. Florian hat eine klare Vorstellung von dem, wie jeder einzelne und die gesamte Mannschaft auf dem Rasen agieren soll und somit einen Spielstil geprägt, der für attraktiven und offensiven Fußball steht."

Kohfeldt sieht "eine gute Basis"

Die Unterschrift von Kohfeldt ist keine Überraschung, schon seit Wochen erklärten beide Seiten, dass die erst im vergangenen Jahr bis 2021 fixierte Zusammenarbeit verlängert werden soll. Trotz Anfragen von anderen Clubs, darunter sollen Clubs wie Mönchengladbach, Leipzig, Schalke und Dortmund gewesen sein, hatte der 36-Jährige stets betont, wie wohl er sich an der Weser fühle. "Ich habe hier in sehr schwierigen Zeiten als junger Trainer eine Chance bekommen und freue mich, dass wir in den vergangenen beiden Jahren eine gute Basis gelegt haben. Ich bin überzeugt, dass das für uns erst der Anfang war", sagte der Werder-Coach zur vorzeitigen Vertragsverlängerung.

Vom Kellerkind zum Europacup-Kandidaten

Ende Oktober 2017 übernahm Florian Kohfeldt als damaliger U23-Coach das Amt des Cheftrainers bei Werder und erreichte letztendlich souverän mit einem elften Platz den Klassenerhalt. Die vergangene Saison beendeten die Grün-Weißen auf dem achten Platz und verpassten nur knapp die internationalen Plätze.

