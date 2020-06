Stand: 27.06.2020 18:03 Uhr

Werder-Wahnsinn: Bremen rettet sich in die Relegation von Matthias Heidrich, NDR.de

Was für ein Wahnsinn von Werder Bremen: Die Hanseaten haben sich am letzten Bundesligaspieltag in die Relegation gerettet. Während Union Berlin Schützenhilfe leistete und Fortuna Düsseldorf in die Zweite Liga schoss, feierten die Grün-Weißen am Sonnabend einen fulminanten 6:1 (3:0)-Heimerfolg gegen den 1. FC Köln. Auf dem Relegationsrang hatte Werder zuletzt Anfang Februar gestanden.

Mehr als 130 Werder-Fans konnten trotz Corona nicht an sich halten und feierten vor dem Weserstadion ihr Team. Es war erst der zweite Heimsieg für die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt in dieser Saison, in der zuletzt alles auf den direkten Abstieg hindeutete. Und er war wichtiger denn je. Nicht zuletzt für Kohfeldt, der zusehends in der Kritik stand.

Bode: "War die letzten Minuten eher in Berlin"

"Wenn das gutgeht, wird das heute ein ganz besonderer Tag gewesen sein", sagte ein sichtlich aufgewühlter Aufsichtsratsvorsitzender Marco Bode "Sky". "Ich war die letzten Minuten eher in Berlin. Da ist mehr als ein Danke angebracht." Gleichzeitig drückte der ehemalige Werder-Stürmer auf die Euphoriebremse: "Es wird keine große Feier geben und auch keine kleine."

Relegationsduell mit dem HSV möglich

Mit dem kleinen Wunder von der Weser hat sich Werder zwei weitere Endspiele erkämpft. Ironie der Fußball-Geschichte: In der Relegation am 2. und 6. Juli (Bremen hat zunächst Heimrecht) könnte es ausgerechnet gegen den HSV gehen. Gesetzt den Fall die Hamburger holen am Sonntag im Zweitliga-Saisonfinale (ab 15.30 Uhr im NDR Livecenter) noch den 1. FC Heidenheim ein. "Egal, wer kommt, es wird schwer", sagte Niclas Füllkrug im ARD-Interview. "Wir haben noch einmal eine Chance bekommen. Gegen wen es geht, ist mir egal."

Werder-Wahnsinn - Drei Tore in sieben Minuten

34.Spieltag, 27.06.2020 15:30 Uhr Werder Bremen 6 1. FC Köln 1 Tore: 1 :0 Osako (22.) 2 :0 Rashica (27.) 3 :0 Füllkrug (29.) 4 :0 Klaassen (55.) 5 :0 Osako (58.) 5: 1 Drexler (62.) 6 :1 Sargent (68.)

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl - Vogt (81. Bargfrede) - M. Eggestein, Klaassen (75. Bartels) - Osako (87. Pizarro), Füllkrug (46. Sargent), Rashica (87. Bittencourt)

1. FC Köln: T. Horn - Leistner (34. Höger), Bornauw, Czichos - Ehizibue, Drexler, Skhiri, Jakobs (75. Lemperle), Rexhbecaj (46. Thielmann) - Uth (46. Katterbach), Modeste (75. Clemens)

Vor dem Abstiegsendspiel gegen den 1. FC Köln erklang im Weserstadion die Vereinshymne von Union Berlin. Und als ob es die "Eisernen" gehört hätten, ließen diese sich nicht lumpen. In der 26. Minute gingen die Berliner mit 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf in Führung - durch ein Tor des Ex-Bremers Anthony Ujah. An der Weser markierte nur eine Minute später Milot Rashica bereits das 2:0 für die Hanseaten, nachdem Yuya Osako die Führung besorgt hatte (22.). Füllkrug, nach seinem Kreuzbandriss erstmals wieder in der Startelf, kurbelte kurze Zeit später den Werder-Wahnsinn weiter an, erhöhte auf 3:0 (29.). Drei Bremer Tore innerhalb von sieben Minuten - wären Fans im Weserstadion gewesen, es hätte Ausnahmezustand geherrscht.

Werder spielte jetzt wie im Rausch, auch ohne Zuschauer. Davy Klaassen staubte zehn Minuten nach dem Seitenwechsel ab - 4:0 (55.). Osako stellte kurze Zeit später auf 5:0 (58.). Und Düsseldorf? Die Fortunen hatten in Berlin in der 54. Minute bereits das 0:2 kassiert (Christian Gentner traf) und brauchten nun drei Tore, um das Ruder noch einmal herumzureißen.

Sargent setzt den Schlusspunkt - Pizarro eingewechselt

Es lief alles für die Bremer, die nach einer Nachlässigkeit aber das 1:5 durch Dominick Drexler hinnehmen mussten (62.). Aus der Bahn warf es die Grün-Weißen nicht. Josh Sargent, für Füllkrug nach der Pause eingewechselt, traf zum 6:1 für die Kohfeldt-Elf (68.). Die Partie war endgültig gelaufen und aus Berlin kam die Meldung des dritten Treffers der "Eisernen". Kohfeldt nutzte die Chance und brachte sogar noch Werder-Legende Claudio Pizarro ins Spiel, der seine herausragende Karriere nach der Saison beendet. Ein Abschieds-Tor war dem Peruaner nicht mehr vergönnt. Dafür hat "Piza" jetzt ja noch zwei weitere Spiele Zeit, was wohl die wenigsten gedacht hätten.

