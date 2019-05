Stand: 11.05.2019 17:57 Uhr

Werder Bremen siegt und darf weiter träumen von Matthias Heidrich, NDR.de

Das Ziel ist ambitioniert, aber Aufgeben gilt nicht: Werder Bremen darf weiter vom europäischen Wettbewerb träumen. Die Hanseaten feierten am vorletzten Bundesligaspieltag einen 1:0 (0:0)-Sieg bei der TSG Hoffenheim und haben auch dank der Niederlage des VfL Wolfsburg in Stuttgart nur noch zwei Punkte Rückstand auf Tabellenplatz sieben, den die "Wölfe" inne haben. "Klar freue ich mich über das Tor, aber viel wichtiger ist, dass wir als Team gewonnen haben und so am letzten Spieltag die Chance für Europa haben", sagte Matchwinner Johannes Eggestein.

Ein Heimsieg am letzten Spieltag zu Hause gegen Leipzig vorausgesetzt, könnte Werder doch noch ein Happyend feiern. Dabei dürfte weder Hoffenheim in Mainz noch Wolfsburg zu Hause gegen Augsburg gewinnen.

Werder ohne Klaassen und Kruse

33.Spieltag, 11.05.2019 15:30 Uhr Hoffenheim 0 Werder Bremen 1 Tore: 0: 1 J. Eggestein (39.)

Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Vogt, Bicakcic, Brenet - Grillitsch - Demirbay (74. Nelson), Amiri (46. Baumgartner) - Kramaric - Belfodil, Szalai (57. Joelinton)

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie (25. Friedl), Veljkovic, Moisander, Augustinsson - M. Eggestein, N. Sahin, Möhwald - Osako - J. Eggestein (87. Langkamp), Rashica (61. Pizarro)

Zuschauer: 30150 (ausverkauft)



Werder hatte durch Ludwig Augustinsson die erste gute Möglichkeit des Spiels (4.), doch danach war nur noch Hoffenheim am Drücker. Zweimal Adam Szalai (19., 27.), Nadiem Amiri (21.) und schließlich Andrej Kramaric, der nur den Pfosten traf (38.) - Bremen hatte Glück, dass die Partie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelaufen war. Ohne den gesperrten Davy Klaassen und Kapitän Max Kruse (Oberschenkelverletzung) wirkte Werder führungs- und im Angriff oftmals auch ratlos.

Johannes Eggestein trifft und ärgert Bruder Maximilian

Umso überraschender gingen die Gäste kurz darauf in Führung. Johannes Eggestein traf per Kopf zum 1:0 (39.). Bruder Maximilian erhöhte vermeintlich auf 2:0 (43.), doch Schiedsrichter Bastian Dankert sah sich den Vorlauf des Tores auf Intervention des Video-Assistenten noch einmal an und erkannte den Treffer nicht an. Zu Recht, Johannes Eggestein hatte zuvor im Luftzweikampf gegen Ermin Bicakcic den Ellenbogen etwas zu heftig eingesetzt.

Pavlenka rettet den Sieg

Die zweite Hälfte kam einem Abnutzungskampf gleich. Hoffenheim drängte auf den Ausgleich, Werder konterte. Beide Teams betrieben viel Aufwand, mussten an die letzten Reserven gehen. Die Bremer machten defensiv einen guten Job, hatten die offensivstarken Kraichgauer zumeist gut im Griff. Und wenn etwas durchkam, war Torwart Jiri Pavlenka zur Stelle. In der 81. Minute rettete er gegen Kramaric mit einer starken Fußabwehr den Sieg für Werder.

