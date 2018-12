Stand: 19.12.2018 10:57 Uhr

Wohin führt Werders Weg?

Fußball-Bundesligist Werder Bremen steht vor der heutigen Heimpartie gegen die TSG Hoffenheim (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) am Scheideweg. Mit einem Sieg würden die Hanseaten an Hoffenheim in der Tabelle vorbeigehen und vor dem letzten Spiel des Jahres beim Vierten Leipzig auf Rang acht klettern - mit Blickrichtung Europa. Bei einer Niederlage wäre das Ziel internationaler Wettbewerb erst einmal vier Punkte entfernt und der Druck vor der Partie bei RB ungleich höher.

Ein Sieg zu einer "guten Hinrunde"

Trainer Florian Kohfeldt scheint angesichts dieser Konstellation hin- und hergerissen. "An Hoffenheim vorbeiziehen zu können, ist schon ein Umstand, der uns enorm anspornt", sagte der Coach vor der Begegnung mit der Mannschaft von Kollege Julian Nagelsmann, die seit acht Spielen ungeschlagen ist. Er schränkte aber auch ein: "Wenn wir noch ein Spiel gewinnen, war es eine gute Hinrunde."

Selbstgemachter Druck

Die Bremer haben sich mit dem öffentlich gesetzten Ziel, in einen europäischen Wettbewerb kommen zu wollen, selbst unter Druck gesetzt. Hoffenheim und Leipzig sind dabei direkte Konkurrenten. "Wir können unseren Fans jetzt noch ein schönes Weihnachtsgeschenk machen, wenn wir gegen Hoffenheim gewinnen", sagte Sportchef Frank Baumann.

Klaassen und Eggestein fit

Coach Kohfeldt kann dabei auf seinen Mittelfeldantreiber Davy Klaassen vertrauen. "Er wird spielen können. Da haben wir Glück gehabt", sagte der Werder-Trainer. Der Niederländer hatte sich beim 1:2 in Dortmund eine Schienbeinverletzung zugezogen und musste bereits nach 18 Minuten vom Platz. Auch Angreifer Johannes Eggestein steht wieder zur Verfügung. Verzichten müssen die Hanseaten weiterhin auf Verteidiger Milos Veljkovic. Der Serbe wird nach seinem Muskelfaserriss erst am Sonnabend in Leipzig in den Kader zurückkehren.

