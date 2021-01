Werder Bremen brutal effektiv: Brustlöser-Sieg in Berlin Stand: 23.01.2021 20:23 Uhr Wow Werder! Der Fußball-Bundesligist aus Bremen hat am Samstagabend einen beeindruckenden 4:1 (2:1)-Sieg bei Verfolger Hertha BSC gefeiert. Dabei war ein Treffer der Hanseaten schöner als der andere.

von Matthias Heidrich

Zunächst gab es Anschauungsunterricht, wie man einen Elfmeter schießt und wie nicht. Gut für Werder, dass Davie Selke es offensichtlich weiß. In der zehnten Minute schlenzte der Werder-Angreifer den Ball nach kurzem Anlauf in den rechten Winkel als wäre es nichts. Zuvor hatte Herthas Maximilian Mittelstädt Romano Schmid gefoult. 1:0 für die Gäste, die kurz darauf aber um ihre Führung bangen mussten. Jean-Manuel Mbom verursachte einen Foulelfmeter. Matheus Cunha trat für die Berliner an, verzettelte sich aber bei seinem "Stotter-Anlauf", der Werder-Keeper Jiri Pavlenka verunsichern sollte, und brachte das Leder völlig unplatziert aufs Tor. Pavlenka blieb cool und hielt das 1:0 fest (21.).

Toprak trifft per Torpedo-Kopfball

In einer hart und hektisch geführten Partie erhöhte Ömer Toprak mit einem Torpedo-Kopfball auf 2:0 für die Hanseaten (29.), die kurz darauf Selke verloren. Der Torschütze musste verletzt raus. Für den ehemaligen Hertha-Profi kam Josh Sargent ins Spiel (32.). Der US-Boy war wie der Rest der Bremer bis zur Pause vornehmlich mit Verteidigen beschäftigt. Berlin machte Druck und wurde belohnt. Jhon Cordoba verkürzte in der Nachspielzeit (45.+2) mit einem ebenfalls unhaltbaren Kopfball auf 1:2.

Bittencourt mit ein bisschen Weltklasse

Auch nach dem Seitenwechsel war die Hertha die spielbestimmende Mannschaft. Das Tor trafen aber die Bremer - und wie: Der hohe Ball in die Tiefe von Maximilian Eggestein hatte bereits eine Eins mit Sternchen verdient, doch die folgende Ballannahme samt Drehung und direktem Abschluss zum 3:1 durch Leonardo Bittencourt (57.) zauberten für einen Moment ein bisschen Weltklasse in das menschenleere Berliner Olympiastadion.

Dritter Torschuss, dritter Treffer: Werder zeigte sich eiskalt in der Hauptstadt, war hinten aber nicht immer sattelfest. Unglücksrabe Cunha hätte in der 67. Minute den neuerlichen Anschlusstreffer markieren müssen, als er gegen zu weit aufgerückte Bremer frei durch war. Der Berliner setzte den Ball aber am langen Pfosten vorbei.

Sargent setzt den sehenswerten Schlusspunkt

Kurz zuvor hatte Milot Rashica den vierten Torschuss der Bremer auf das Berliner Tor abgegeben und tatsächlich keinen Treffer für die Gäste erzielt. Es passte aber ins Bild des Abends, dass der Fünfte dann wieder drin war - wiederum sehenswert. Sargent zog aus gut 20 Metern technisch perfekt ab, indem er den Ball noch etwas über den Spann laufen ließ und markierte das 4:1 für Werder (77.). Der Rest war routiniertes Verteidigen gegen bemühte, aber harmlose Berliner.

18.Spieltag, 23.01.2021 18:30 Uhr Hertha BSC 1 Werder Bremen 4 Tore: 0: 1 Selke (10., Foulelfmeter) 0: 2 Toprak (29.) 1 :2 Cordoba (45. +2) 1: 3 Bittencourt (57.) 1: 4 Sargent (77.)

Hertha BSC: Schwolow - Pekarik (64. Piatek), N. Stark, Alderete, Netz - Guendouzi, Tousart (64. Redan), Mittelstädt (46. Leckie) - Darida, Matheus Cunha - Cordoba

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak (51. Moisander), Friedl - Gebre Selassie, M. Eggestein, Bittencourt, Mbom (51. Rashica), Agu - Schmid (85. Osako), Selke (32. Sargent)

Zuschauer:





