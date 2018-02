Stand: 23.02.2018 09:18 Uhr

Werder - HSV: Zwischen Aufbruch und Untergang

Aufbruchsstimmung an der Weser, zunehmende Untergangsstimmung an der Elbe: Vor dem 108. Bundesliga-Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV (Sonnabend, 18.30 Uhr / im Livecenter bei NDR.de) könnte die Ausgangslage kaum unterschiedlicher sein. Für den HSV ist die Partie im Weser-Stadion fast schon ein Letzte-Chance-Spiel: Eine weitere Niederlage beim Erzrivalen wäre tabellarisch verheerend, würde vor allem aber die ohnehin schon extrem angespannte Lage rund um den Club weiter zuspitzen. Zeit für Durchhalteparolen: "Ich denke, das Spiel kommt für uns zur richtigen Zeit. Wir sehen das Derby als Chance, um auch einiges wieder geradezurücken", so Hamburgs Mittelfeldspieler und Ex-Werder-Profi Aaron Hunt.

Hollerbach noch immer ohne Sieg

Tatsächlich befindet sich der HSV derzeit in eklatanter Schieflage. Der Verein ist tief gespalten, in prekärer finanzieller Situation und sportlich seit Monaten im Tief. Der erhoffte Effekt durch den Trainerwechsel ist ausgeblieben, Bernd Hollerbach wartet noch immer auf seinen ersten Sieg. Das Kreativ- und Offensivproblem hat er nicht behoben. Hollerbachs bisherige Grundaufstellung mit acht defensiven Spielern strahlt allerdings auch wenig Inspiration und Offensivgeist aus. Der HSV-Coach setzt auf Wille und Einsatz. Passend dazu seine Aussagen am Donnerstag: "Ich bin mir sicher, dass die Spieler im Derby brennen werden."

Walace kommt direkt aus Brasilien

Ob Walace auch "brennen" wird, ist allerdings unklar. Der Olympiasieger durfte nach der Partie gegen Leverkusen zu seiner Frau und seinem neugeborenen Kind nach Brasilien reisen und soll am Freitag direkt nach Bremen kommen. "Ich vertraue ihm. Wir werden sehen, wie fit er nach der Reise ist", sagte Hollerbach. Es ist jedenfalls bemerkenswert, dass der HSV einem aktuellen Stammspieler vor einer derart entscheidenden Partie eine mehrtätige Reise nach Brasilien gestattet.

Werder auf gutem Weg, aber noch nicht gerettet

Auch Werder ist als Tabellen-15. weit davon entfernt, sorgenfrei auf das letzte Saisondrittel zu blicken. Doch die positive Entwicklung unter Trainer Florian Kohfeldt ist nicht zu übersehen: Werder spielt wieder ansehnlichen Offensiv-Fußball und hat seinen katastrophalen Saisonstart weitgehend repariert. Am Sonnabend werden aber nicht nur fußballerische Qualitäten gefordert sein, glaubt Kohfeldt: "Ich erwarte ein emotionales Spiel, das am Limit geführt wird, aber die Grenze nicht überschreitet." Personelle Sorgen hat er nicht: "Alle Mann an Bord", verkündete der Werder-Coach, der natürlich um die Bedeutung der Begegnung weiß: "Das Derby ist für die ganze Stadt etwas Besonderes. Zudem ist es auch tabellarisch ein sehr wichtiges Spiel. Aber es herrscht kein Druck, der uns hemmt."

Vor einer großen Herausforderung stehen die Sicherheitskräfte. Die Partie ist als Hochrisiko-Spiel eingestuft. Zwischen 4.000 und 5.000 Fans werden aus Hamburg anreisen. Laut Radio Bremen rechnet die Bremer Polizei mit insgesamt 800 gewaltbereiten Fans beider Lager.

