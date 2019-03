Stand: 07.03.2019 14:21 Uhr

Werder Bremen: Gegen Schalke wieder in der Spur?

Die eSportler von Bundesligist Werder Bremen wurden vor wenigen Tagen dank eines 4:4 gegen Schalke erster Meister in der VBL Club Championship. Für die echten Fußballer dürfte ein Remis am Freitagabend (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen den Krisenclub aus Gelsenkirchen allerdings weniger erfreulich sein. Denn es wäre ein (weiterer) Rückschlag im Kampf um die Qualifikation für die Teilnahme am Europapokal. Werder ist zwar seit acht Partien ungeschlagen, kam dabei aber auch nur zu zwei Siegen. Trainer Florian Kohfeldt äußerte sich am Donnerstag auf der Pressekonferenz trotzdem zuversichtlich, wieder in die (Erfolgs-)Spur zu kommen: "Wir wollen unsere Ziele erreichen. Wir wollen für einen gewissen Fußball stehen und genau das müssen wir am Freitag zeigen."

Kohfeldt erwartet "kein Spektakel"

Der Werder-Coach erwartet einen unangenehmen Kontrahenten. "Es herrscht Unruhe beim Gegner, daher werden sie sehr geschlossen, sehr aggressiv und eventuell auch mit einer gewissen Härte zur Sache gehen. Sie wollen zeigen, dass sie sich wehren", sagte Kohfeldt und warnte zugleich: Es wird kein 'Spektakel', denke ich. Es wird darum gehen, den Gegner zu knacken. Ich bin mir aber trotzdem sicher, dass unsere Flutlichtspiel-Atmosphäre im Stadion aufkommen wird."

Bartels im Kader? "Im Bereich des Möglichen"

Für einen emotionalen Höhepunkt könnte eine Personalie sorgen. Fin Bartels steht nach fast einjähriger Verletzungspause (Achillessehnenriss) vor dem Kader-Comeback. "Er hat seinen Einsatz bei der U23 gut verkraftet und es ist im Bereich des Möglichen, dass er morgen im Profikader ist", sagte Kohfeldt, der auch wieder auf Martin Harnik (Probleme im Hüftbeuger) setzen kann. Kein Thema für das Schalke-Spiel sind Yuya Osako (Rückenprobleme) und Sebastian Langkamp (Schulterverletzung), der erst nach der Länderspielpause zurückerwartet wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 08.03.2019 | 22:40 Uhr