Werder Bremen landet Befreiungsschlag gegen Augsburg Stand: 16.01.2021 17:28 Uhr Werder Bremen hat am 16. Bundesliga-Spieltag den vierten Saisonsieg gefeiert. Nach lange schwacher Vorstellung schlugen die Hanseaten in der Schlussphase der Partie gegen Augsburg doppelt zu und gewannen 2:0.

von Florian Neuhauss

Dank der Tore von Routinier Theodor Gebre Selassie (84.) und Youngster Felix Agu (87.) landete die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt einen Befreiungsschlag. Zuvor hatte Werder nur eines von einem Dutzend Spiele gewonnen. Weil der 1. FC Köln zeitgleich zu Hause nicht über ein 0:0 gegen Hertha BSC hinauskam, vergrößerten die Bremer ihren Vorsprung auf Rang 16 wieder auf sechs Zähler.

"Ich habe ein bisschen über mich selbst gelacht, weil ich den Ball gar nicht richtig getroffen habe und es sozusagen ein 'Kacktor' war." Torschütze Felix Agu

Hälfte eins: Fußball zum Abgewöhnen

Die Partie im Weserstadion war in der ersten Hälfte allerdings genauso arm an Chancen wie an Qualität - das Gekicke auf biederem Zweitliga-Niveau für den neutralen Zuschauer nur schwer zu ertragen. Die Härte der Augsburger in den Zweikämpfen gepaart mit der Theatralik der Bremer senkten den Spaß am Spiel zusätzlich.

Bezeichnend für das herrschende Niveau war die Szene in der 18. Minute. Werders Marco Friedl hatte offenbar genug, räumte an der Seitenaus-Linie Gegenspieler Ruben Vargas ab und gewann so den Ball. Doch dann passte der 22-Jährige ungestört vor dem Sechzehner Augsburgs André Hahn genau in den Fuß. Der Ex-Hamburger, der vor den Toren Bremens aufgewachsen ist, brachte seinen Schuss allerdings noch nicht einmal aufs Tor. Den Pausentee hatte sich niemand verdient.

"Viel" Aufregung nach dem Wiederanpfiff

Womöglich hatten sich auch die 22 Akteure in der ersten Hälfte gelangweilt. Nach dem Wiederanpfiff probierten es beide Teams jedenfalls, es schnell besser zu machen. Verließ den durchgestarteten Jean-Manuel Mbom in aussichtsreicher Position vor dem Tor noch der Mut (49.), musste sich Torhüter Jiri Pavlenka auf der anderen Seite schon mächtig strecken, um den Kopfball von Alfred Finnbogason zu entschärfen (50.).

Vier Minuten später forderten gleich eine Handvoll Bremer Gelb-Rot für Augsburgs Daniel Caligiuri - und hätten nach dem harmlosen Foul für das Reklamieren eigentlich selbst verwarnt werden müssen. Doch Schiedsrichter Sascha Stegemann hatte sich zu Beginn der Partie zu einer sehr langen Leine für die Spieler entschieden und blieb dabei.

Schlussphase gehört Werder - Doppelschlag bringt den Dreier

Und tatsächlich blieb es nun ein Fußballspiel. In der 65. Minute tauchte auf einmal Josh Sargent frei vor dem Augsburger Tor auf, doch Rafal Gikiewicz lenkte den Schuss gerade noch am Pfosten vorbei. Die Bremer waren in der Schlussphase deutlich zielstrebiger als ihre Gäste. Den "Dosenöffner" fand schließlich Kapitän Gebre Selassie. Der Tscheche warf sich in eine glücklich verlängerte Flanke von Agu und bugsierte den Ball mit der Fußspitze über die Linie (84.). Und nur drei Minuten später war die Partie entschieden. Der eingewechselte Romano Schmid flankte von der rechten Seite und in der Mitte erzielte Agu sein erstes Bundesliga-Tor.

Sinnbildlich: Der 21-Jährige griff sich ungläubig an den Kopf - als ob er sich gewundert hätte, dass Werder dieses Spiel gewonnen hatte. Der ARD sagte Agu allerdings: "Ich habe ein bisschen über mich selbst gelacht, weil ich den Ball gar nicht richtig getroffen habe und es sozusagen ein 'Kacktor' war."

16.Spieltag, 16.01.2021 15:30 Uhr Werder Bremen 2 FC Augsburg 0 Tore: 1 :0 Gebre Selassie (84.) 2 :0 Agu (87.)

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Gebre Selassie, M. Eggestein, Möhwald (90. Rashica), Mbom, Agu - Selke (72. Schmid), Sargent (90.+2 Gruev)

FC Augsburg: Gikiewicz - Oxford (87. Gregoritsch), Gouweleeuw, Uduokhai - D. Caligiuri (58. Gumny), R. Khedira (87. Civeja), Gruezo, Pedersen - Vargas (74. Sarenren-Bazee), Hahn - Finnbogason (58. Niederlechner)

Zuschauer:



