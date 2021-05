Bundesliga-Abstieg? Werder-Legende Burdenski glaubt an Schaaf Stand: 20.05.2021 12:50 Uhr 16 Jahre stand Dieter Burdenski im Tor von Werder Bremen, ist mit 444 Einsätzen Rekordspieler der Hanseaten. "Budde" feierte als Profi und Torwarttrainer zwei Meisterschaften in Bremen - zusammen mit Thomas Schaaf. Seinem alten Weggefährten traut er die Werder-Rettung vor dem Bundesliga-Abstieg zu.

Immerhin hat Schaaf das schon einmal geschafft. 1999, als der heute 60-Jährige nach der Entlassung von Felix Magath vom U23- zum Cheftrainer befördert wurde und anschließend eine Werder-Ära prägte.

Der Erfolg ging damals auch durch den Magen. "Bei Felix Magath haben wir immer Salat und Nudeln gegessen, nach jedem Spiel. Als Thomas Schaaf kam, gab es Currywurst und Pommes", berichtet Burdenski im NDR 2-Bundesligashow-Podcast, zu dieser Zeit Torwarttrainer unter Schaaf. "Manchmal sind solche Unterschiede sehr positiv."

22 Jahre später steht Schaaf wieder an der Seitenlinie und Werder als Tabellen-16. mit dem Rücken zur Wand. Im Saisonfinale am Sonnabend gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) brauchen die Bremer dringend einen Heimsieg.

Dass es für den Kohfeldt-Nachfolger schwierig wird, dem Team innerhalb weniger Tage seinen Stempel aufzudrücken, die Abstiegsangst zu nehmen und die Motivation hochzuhalten, ist Burdenski bewusst. Doch seinem einstigen Weggefährten traut er es zu: "Es ist nicht einfach, aber er hat nichts zu verlieren. Das ist der große Vorteil für ihn."

Gelingt Schaaf das "Werder-Wunder", wird dem "ewigen Bremer" in der Hansestadt ein Denkmal gesetzt, da ist sich Burdenski sicher.

"Wenn der das wieder schafft, dann ist er der große Zampano. Dann wird der Roland abgebaut und ein Thomas Schaaf kommt dahin." Dieter Burdenski

Der 70-Jährige sieht gegen Gladbach allerdings vielmehr die Werder-Profis als den Trainer in der Pflicht. "Es liegt ausschließlich an den Spielern und ihrer Einstellung", so Burdenski. "Es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel, die Chancen stehen bei 50:50."

Burdenski: Werder Bremen gehört in die Erste Liga

Wie sich ein Gang in die Zweite Liga anfühlt, hat der ehemalige Nationaltorwart selbst erlebt. Er war dabei, als Werder 1980 den ersten und bislang einzigen Bundesliga-Abstieg der Club-Geschichte wegstecken musste.

"Abzusteigen ist immer frustrierend", erinnert sich Burdenski, sieht zur heutigen Zeit aber Unterschiede: "Damals wurde man mehr oder weniger trotzdem in Ruhe gelassen und nicht so angefeindet. Das ist heute schwieriger." Und er weiß auch noch ganz genau, dass "der Wiederaufstieg kein Selbstgänger war".

"Werder Bremen wird immer da sein und nicht untergehen. Egal, in welcher Liga." Dieter Burdenski

"Drinbleiben" lautet deshalb auch für ihn die oberste Devise: "Erste Liga zu spielen ist das Nonplusultra und da gehört Werder Bremen auch hin." Der Abstieg wäre für Werder vor allem wirtschaftlich ein extrem harter Schlag. "Man muss jetzt auch das Quäntchen Glück haben, dass der Ball vom Innenpfosten abprallt und nicht ins Tor geht oder man einen Elfmeter bekommt, der keiner ist."

Göttlicher Beistand kann auch nicht schaden. "Wahrscheinlich werden jeden jetzt Tag Kerzen in der Kirche gestiftet, damit es positiv ausgeht", sagt Werders Rekordspieler. "Im Fußball passieren ja manchmal auch Wunder." Vor allem in Bremen und wenn Thomas Schaaf nicht weit weg ist.

