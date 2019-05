Stand: 04.05.2019 20:37 Uhr

Werder trotzt Dortmund Punkt ab - aber reicht das?

Beim Schlusspfiff jubelte niemand. Werder Bremen hatte gegen Borussia Dortmund am Samstagabend zwar einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt, das 2:2 (0:1) dürfte im Kampf um den Traum von der Europa League aber zu wenig gewesen sein. Auch die Konkurrenz hat nämlich gepunktet. Was der Zähler wert ist, entscheidet sich womöglich erst am letzten Spieltag. "Wir glauben noch daran, dass wir um die Plätze mitspielen können", gab sich Maximilian Eggestein bei NDR 2 kämpferisch. Ganz anders die Situation für den BVB, der nach der knappen Niederlage im DFB-Pokal Anfang Februar zum zweiten Mal gegen die Hanseaten Schiffbruch erlitt. Die Dortmunder schenkten durch zwei individuelle Fehler den sicher geglaubten Sieg her und dürften bei nun vier Punkten Rückstand auf die Bayern die letzte Chance auf die Meisterschaft verspielt haben.

Pulisic schockt Bremen früh

32.Spieltag, 04.05.2019 18:30 Uhr Werder Bremen 2 Bor. Dortmund 2 Tore: 0: 1 Pulisic (6.) 0: 2 Alcácer (41.) 1 :2 Möhwald (70.) 2 :2 Pizarro (75.)

Werder Bremen: Pavlenka - Friedl, Veljkovic, Langkamp, Augustinsson - N. Sahin (60. Möhwald) - M. Eggestein, Klaassen - M. Kruse - Osako (60. Pizarro), Rashica

Bor. Dortmund: Bürki - Diallo (90. Philipp), Weigl, Akanji, Guerreiro - Witsel, Delaney (83. Dahoud) - Sancho, M. Götze (82. Bruun Larsen), Pulisic - Alcácer

Die letzten Europapokal-Hoffnungen der Bremer erhielten schon früh einen kräftigen Dämpfer. Keine sechs Minuten waren gespielt, als Christian Pulisic den Ball an Werder-Schlussmann Jiri Pavlenka vorbei zur Gäste-Führung ins Netz schoss. Vorausgegangen waren ein haarsträubender Pass von Ludwig Augustinsson und eine miserable Zweikampfführung von Milos Veljkovic. Werder war so früh unter Druck und musste kommen, die Chancen hatte aber der BVB. Mario Götze ließ Nuri Sahin ganz alt aussehen, scheiterte aber an einer klasse Fußabwehr von Pavlenka (14.). Sechs Minuten später kam Pulisic aus sechs Metern zum Abschluss, köpfte aber drüber. Sahin wurden immer wieder genauso seine Geschwindigkeitsdefizite aufgezeigt wie dem überfordert wirkenden Marco Friedl, der den verletzten Theodor Gebre Selassie rechts hinten vertreten musste.

Alcácer zielt genau, Rashica schießt drüber

Der 21-Jährige war auch am 0:2 beteiligt. Die Bayern-Leihgabe ging vor dem Sechzehner ungeschickt in einen Zweikampf mit Pulisic. Den fälligen Freistoß versenkte Paco Alcácer sehenswert über die Mauer im Eck (41.). Eine Minute vor der Pause hätten die Gäste sogar noch erhöhen müssen, doch Dortmunds Verteidiger Abdou Diallo traf den Ball vor dem Tor nicht richtig.

Werder tat sich offensiv sehr schwer. Kohfeldts Schützlinge waren engagiert, ihnen fehlten gegen konzentriert agierende Dortmunder allerdings die Mittel. Milot Rashica hatte die beste Chance, sein Distanzschuss ging aber auch knapp über das Tor (35.).

Pizarro schlägt eiskalt zu

Nach Wiederanpfiff änderte sich wenig. Maximilian Eggesteins harmloser Schuss war zunächst die einzige Bremer Chance (53.). Anders Dortmund: Doch Alcácer (54./66.) und Thomas Delaney (55.) nutzten ihre Möglichkeiten nicht. Alcácer stand beim vermeintlichen 3:0 knapp im Abseits (58.). Und plötzlich lud der BVB Werder zum Toreschießen ein. Erst ließ Torhüter Roman Bürki einen eigentlich harmlosen Schuss von Kevin Möhwald aus 17 Metern durch die Hände und seine Beine rutschen - 1:2 (70.). Fünf Minuten später patzte BVB-Kapitän Manuel Akanji, Augustinsson schaltete schnell und passte in die Mitte, wo der eingewechselte Bremer Rekordtorschütze Claudio Pizarro zum Ausgleich traf.

Nun hatten die Hausherren Oberwasser und hofften, vielleicht doch noch drei Punkte einzufahren, die so wichtig gewesen wären. In der 78. Minute forderten die Bremer Handelfmeter. Schiedsrichter Marco Fritz sah sich die Szene am Bildschirm an, doch das Handspiel von Götze blieb straffrei. Rashica lief wenig später - aus abseitsverdächtiger Position - frei aufs Tor zu, scheiterte aber an Bürki (87.). Und weil auch Möhwald sowie Pizarro (beide 90.+3) nicht trafen, blieb es beim Remis.

