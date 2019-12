Stand: 15.12.2019 11:20 Uhr

Werder Bremen: Nach Alarmstufe rot kommt Abstiegskampf

Das böse Wort mit "A" wollte Florian Kohfeldt trotz der anhaltenden Ergebniskrise von Werder Bremen lange nicht in den Mund nehmen. Nach dem Ergebnis am Sonnabend in München blieb dem Werder-Coach aber gar nichts anderes mehr übrig. "Fakt ist, bis Weihnachten sind wir im Abstiegskampf drin", sagte der 37-Jährige, nachdem sein Team beim FC Bayern ein 1:6 kassiert hatte und in der zweiten Hälfte auseinandergefallen war wie ein potenzieller Absteiger.

Nach dem 1:6 beim FC Bayern München sprechen Spieler und Verantwortliche bei Werder Bremen nun öffentlich vom Abstiegskampf.







Tabellen-15., zwei Punkte vor dem Relegationsplatz

Kohfeldt hat, wohl auch "dank" der gnadenlosen Bayern, die Zeichen der Zeit erkannt und redet nun öffentlich vom Abstiegskampf. Das Wort hatte er zuvor bewusst vermieden, weil es für ihn, der an die spielerische Kraft seiner Mannschaft glaubt, nicht nur ums Kämpfen gehe. "Aber jetzt ist es die Haupttugend, es zu erzwingen, zu punkten, egal wie", sagte der Bremer Trainer, der mit seinem Team als Tabellen-15. mit mageren 14 Punkten nach 15 Partien nur zwei Zähler vor dem Relegationsplatz rangiert. "Jetzt geht es definitiv darum, die Klasse zu halten."

Trainer Kohfeldt: "Eine brutal schwere Situation"

Das ist nicht weniger als eine 180-Grad-Wende im öffentlichen Auftritt Kohfeldts. Der Tiefschlag zu Hause gegen Paderborn und die Klatsche beim Rekordmeister lassen auch keine Grautöne mehr zu im Endspurt bis zur Winterpause. Das weiß auch Kohfeldt. Zumal die angespannte Personallage und die mangelnde Zeit kaum Raum dafür lassen, an taktischen oder spielerischen Lösungen zu arbeiten. In München erwischte es auch noch Routinier Theodor Gebre Selassie, der den Rest des Jahres mit einer Muskelverletzung ausfällt. "Es ist eine brutal schwere Situation, eine scheiß Hinrunde", so Kohfeldt.

Werder gegen Mainz und Köln unter Druck

Am Dienstag (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) empfangen die gebeutelten Bremer den Tabellen-14. Mainz, der nur einen Punkt mehr hat. "Ich weiß noch nicht, wer spielen kann. Da müssen wir zusammenzählen, wer noch da ist", sagte Kohfeldt. Kurz vor Weihnachten geht es dann zum Kellerkind 1. FC Köln. Das erzeugt Druck und Hoffnung zugleich.

"Alle Kraft auf Mainz. Heimspiel, Weser-Stadion. Es wird kein Fußballfest, aber wir können sowas erzwingen und das müssen wir am Dienstag machen", so Kohfeldt. "Erzwingen", noch so ein Wort, das der Bremer Coach eher ungern verwendet. Doch die Zeit des schönen Verpackens ist an der Weser kurz vor Weihnachten vorbei.

