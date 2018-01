Stand: 23.01.2018 10:24 Uhr

Bremens Patient Bartels: "Ich habe den Kopf oben" von Andreas Bellinger, NDR.de

Werder Bremens Fin Bartels ist sechs Wochen nach seinem Achillessehnenriss wieder im Training. Was sein Spezialschuh möglich macht, wie er den Frust bekämpft und die Rückkehr ins Team der Hanseaten plant, erzählt der 30 Jahre alte gebürtige Kieler im Gespräch mit NDR.de.

Für einen Moment sieht es so aus, als sei Fin Bartels über Nacht genesen. Schwungvoll kurvt er um die Ecke und erzählt gutgelaunt, wie problemlos er mit dem grauen Monstrum an seinem linken Bein schon wieder trainieren kann. Was man sechs Wochen nach einem Achillessehnenriss so Training nennt, schränkt er im Gespräch mit NDR.de postwendend ein. "Aber mir geht es gut, ich habe keine Schmerzen und kann mit meinem Spezialschuh schon wieder laufen und ein paar Übungen machen."

Saison für den 30-Jährigen gelaufen

Am 9. Dezember hatte sich der Stürmer von Werder Bremen im Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund (2:1) die daumendicke Sehne gerissen und das Unheil dabei zunächst gar nicht bemerkt. "Den typischen Knall hat tatsächlich keiner gehört. Alle dachten, ich könnte weitermachen." Minuten später stand fest, dass die Saison für den 30-Jährigen gelaufen ist.

"Meine Frau hatte plötzlich vier Kinder"

Bildergalerie 23 Bilder Bartels: Ein Nordlicht macht im Norden Karriere Holstein Kiel, Hansa Rostock, FC St. Pauli und Werder Bremen: Fin Bartels ist in seiner Karriere bislang dem Norden treu geblieben und hat dabei schon einige Ab-, aber auch Aufstiege erlebt. Bildergalerie

Richtiggehend gerührt war der gebürtige Kieler, als sich die Kollegen ihm zu Ehren vor dem nächsten Spiel mit "Fin-Bartels-Shirts" aufgewärmt haben. "Das war ein Wahnsinnsgefühl; ich hatte Gänsehaut." Es half über den Schmerz der ersten schweren Verletzung seiner Karriere hinweg. Zuhause sorgten "die Kiddies" dafür, dass die Tage nach der Operation, in denen er nur auf der Couch liegen durfte, nicht zur Qual wurden. "Die ersten Wochen konnte ich kaum was machen. Für mich war das schön", sagt er und schmunzelt: "Meine Frau hatte plötzlich vier Kinder." Eigentlich sei er ein ganz guter Patient, aber: "Meine Frau ist schon das ein oder andere Mal an die Decke gegangen." Mittlerweile haben die beiden Mädchen, Lina (5) und Mila (3), und der vor einem halben Jahr geborene Sohnemann Mika mehr Spaß an ihrem Vater, der nun sogar an den Wochenenden Zeit hat, wenn er nicht gerade bei Werder-Spielen im Stadion ist.

Der Kraftraum als zweites Zuhause

Inzwischen ist der Kraftraum fast schon zu einem zweiten Zuhause für Bartels geworden. Während die Kollegen im Schneeregen von Bremen trainierten, findet er seinen Arbeitsplatz in den Katakomben des Weserstadions eigentlich gar nicht so schlecht. "Hier ist es schön warm und kuschelig", meint er. Die kleine Notlüge sei ihm verziehen. "Jeden Tag mindestens 'ne Stunde Behandlung, dann Übungen im Kraftraum, damit die restlichen Muskeln wenigsten etwas beansprucht werden und der Kreislauf in Gang kommt", ist für einen Sportler aus Leidenschaft eben eher Qual als Vergnügen. Frühestens in knapp einem Monat wird er den Spezialschuh, den sogenannten Achillo-Walker, ausziehen können. "Dann kann man langsam mit der richtigen Belastung anfangen", sagt er und gibt zu: "Ein bisschen Bammel habe ich schon davor."

