4:2 - Werder Bremen schlägt Schalke von Johannes Freytag, NDR.de

Die Europapokal-Träume von Werder Bremen sind wieder etwas realistischer geworden. Die Hanseaten setzten sich am Freitagabend im eigenen Stadion mit 4:2 (1:1) gegen Schalke 04 durch und blieben damit zum neunten Mal in Folge ungeschlagen (drei Siege, sechs Remis). Milot Rashica schnürte einen Doppelpack, zudem trafen Max Kruse per Foulelfmeter und Martin Harnik. Für Schalke, das die erste Halbzeit klar dominiert hatte, erzielte Breel Embolo beide Tore. "Wir haben nach dem Ausgleich die Partie immer mehr in den Griff bekommen und uns kontinuierlich gesteigert. Das 2:3 darf aber nicht fallen", sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt, dessen Team in der Tabelle den Abstand auf Rang sechs vorerst auf drei Punkte verkürzte.

Starke Schalker mit dem Führungstor

25.Spieltag, 08.03.2019 20:30 Uhr Werder Bremen 4 FC Schalke 04 2 Tore: 0: 1 Embolo (26.) 1 :1 Rashica (31.) 2 :1 M. Kruse (51., Foulelfmeter) 3 :1 Rashica (73.) 3: 2 Embolo (85.) 4 :2 Harnik (90. +4)

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Bargfrede - M. Eggestein, Klaassen - M. Kruse (90.+1 Möhwald) - Rashica (84. Bartels), Pizarro (67. Harnik)

FC Schalke 04: Nübel - Bruma, Stambouli, Nastasic - D. Caligiuri (87. Salif Sané), McKennie, N. Bentaleb (73. Kutucu), Oczipka - Embolo, Skrzybski (79. Matondo) - Burgstaller

Den verletzten Sebastian Langkamp (Schulter) ersetzte in der Bremer Abwehr wie erwartet Milos Veljkovic. Etwas überraschender war da schon der Startelf-Einsatz von Oldie Claudio Pizarro, Johannes Eggestein saß nur auf der Bank. Dort durfte auch erstmals nach mehr als einem Jahr Verletzungspause wieder Fin Bartels Platz nehmen, der seinen Achillessehnenriss auskuriert hat. Werder begann offensiv und versuchte die Schalker schnell unter Druck zu setzen. Das sah zunächst auch ganz gefällig aus, der gute Eindruck hielt jedoch nur wenige Minuten an. Denn plötzlich spielten nur noch die Gäste. Werders Keeper Jiri Pavlenka war es zunächst zu verdanken, dass die Hausherren nicht in Rückstand gerieten. Der Tscheche parierte gegen Guido Burgstaller (6.), war bei einem Freistoß von Daniel Caligiuri zur Stelle (11.) und zeigte auch gegen Matija Nastasic eine starke Parade (20.). Wenig später war Pavlenka jedoch machtlos: Weston McKennie verlängerte per Kopf auf Embolo, der Schweizer ließ Ludwig Augustinsson mühelos stehen und schob zum längst überfälligen 1:0 für die Gelsenkirchener ein (26.). Kurz darauf hätte Steven Skrzybski sogar erhöhen können, setzte den Ball aber hauchdünn am Pfosten vorbei (30.).

Rashica mit dem Ausgleich aus dem Nichts

Statt 0:2 stand es aber urplötzlich 1:1. Kruse flankte von der linken Seite, der im Abseits stehende Pizarro kam nicht an den Ball, dafür aber Rashica, der aus 15 Metern zum Ausgleich einschoss (31.). Der Treffer brachte aber keine wesentliche Besserung ins Spiel der Hanseaten. Weiterhin leisteten sich die Grün-Weißen viele Ballverluste, Schalke war in den Zweikämpfen einfach bissiger. Zudem trugen die Gäste ihre Angriffe schnörkellos und schnell vor, Werders Defensive wirkte nicht sattelfest. Immerhin: Ein weiteres Gegentor gab es bis zum Pausenpfiff nicht.

Kruse trifft vom Punkt

Kurz nach dem Wiederanpfiff schlug Werder erneut zu. Kruse kam im Strafraum zu Fall, nach dem Studium der Videobilder entschied Schiedsrichter Martin Petersen auf Elfmeter, er hatte einen strafbaren Kontakt zwischen Jeffrey Bruma und Kruse erkannt. Bremens Kapitän verwandelte eiskalt vom Punkt - 2:1 (51.). Die Partie war gedreht, aber noch lange nicht entschieden. Im Gegenteil: Es ging hin und her mit Torraumszenen auf beiden Seiten. Maximilian Eggestein (56.) und Kruse (69.) für Werder und Skrzybski für Schalke (62.) hätten weitere Treffer erzielen können. Die vermeintliche Entscheidung fiel dann 17 Minuten vor dem Ende: Maximilian Eggestein verlängerte im Strafraum per Kopf auf den hinter ihm völlig freistehenden Rashica. Der Kosovare umkurvte Schalke-Keeper Alexander Nübel und schnürte den Doppelpack (73.).

Bartels feiert sein Comeback

Werder drückte nun weiter, Kruse (77.) und Veljkovic (79.) vergaben gute Gelegenheiten. Es sah gut aus für die Bremer, sodass Trainer Kohfeldt eine emotionale Einwechslung wagte und Bartels zum Comeback verhalf (84.). Der Offensivmann war jedoch noch keine Minute auf dem Platz, da erzielte Embolo per Kopf den Anschlusstreffer. Nur noch 3:2 - aber es reichte dennoch, weil Harnik in der Nachspielzeit den Deckel drauf machte (90.+4).

