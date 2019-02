Stand: 01.02.2019 09:20 Uhr

Werder in Nürnberg: Möhwald heiß aufs Duell mit dem Ex

Eines steht schon mal fest: Mit einem halben Jahr Verspätung trifft Kevin Möhwald wieder auf seinen Ex-Club. War der Sommer-Neuzugang von Werder Bremen vor dem Hinspiel noch kurzfristig aus dem Kader gestrichen worden, hat ihm Trainer Florian Kohfeldt nun eine Garantie gegeben, dass er am Sonnabend (15.30 Uhr/im NDR Livecenter) dabei ist, wenn die Grün-Weißen beim 1. FC Nürnberg gastieren. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich in den vergangenen Monaten einen ganz anderen Status erarbeitet - sportlich, aber auch als Mensch überzeugt. Und so überraschten seine Worte vor der Partie niemanden: "Ich will gegen Nürnberg spielen, aber wenn ich nicht spielen sollte und wir die drei Punkte mitnehmen, bin ich damit auch zufrieden."

Wer ersetzt Mittelfeldmotor Bargfrede?

Seine Chancen auf einen Startelfeinsatz, nachdem er in den ersten beiden Rückrundenspielen nur einmal für vier Minuten zum Einsatz gekommen ist, stehen nicht schlecht. Kohfeldt meldete zwar ein leeres Lazarett, muss gegen den "Club" aber auf Philipp Bargfrede verzichten. Der Mittelfeldspieler, der im jüngsten Heimspiel gegen Frankfurt (2:2) die Rolle in der Defensivzentrale ausfüllte, fehlt wegen seiner fünften Gelben Karte. Als Vertreter kommen eigentlich nur Nuri Sahin und eben Möhwald infrage, die zuletzt Seite an Seite 90 Minuten auf der Bank schmorten.

2019 stockt der Motor noch

Kohfeldt ließ offen, wer Bargfrede ersetzt. "Die Entscheidung hat wie immer der Trainer", weiß Möhwald. Angesichts von drei Spielen in neun Tagen, am Dienstag steht das Pokal-Achtelfinale bei Borussia Dortmund an, sagte sein Coach allerdings: "Kevin wird in der englischen Woche viel Spielzeit bekommen, da bin ich mir sicher." Schließlich habe sich Möhwald gut entwickelt.

Nach fünf Kurzeinsätzen stand der Rechtsfuß am 14. Spieltag erstmals in der Startelf und erzielte prompt sein erstes Bundesliga-Tor. Bis zur Winterpause blieb der Ex-Nürnberger dann gefragt und wusste weiter zu überzeugen. Doch in diesem Jahr stockt der Motor noch. Womöglich kommt die Rückkehr in sein altes Wohnzimmer genau zur rechten Zeit - für Möhwald und für Werder.

