1:2 in Heidenheim: Werder Bremen verliert erstmals unter Werner Stand: 12.03.2022 22:25 Uhr Ole Werner hat zum ersten Mal als Trainer des SV Werder Bremen ein Pflichtspiel verloren. Die Hanseaten unterlagen am späten Samstagabend beim 1. FC Heidenheim mit 1:2 (0:1) und rutschten auf Tabellenplatz drei ab.

von Florian Neuhauss

Weil zuvor allerdings weder der neue Spitzenreiter SV Darmstadt 98 noch der FC St. Pauli (1:1 in Dresden) über ein Remis hinausgekommen waren, ist Werder zwar Dritter, das Trio aber auch punktgleich. Das Aufstiegsrennen verspricht Spannung bis zum letzten Spieltag.

Die Bremer hätten auf der Ostalb jedoch mehr herausholen können. Trotz guter Chancen traf die sonst so starke Werner'sche Offensive erst eine Minute vor Schluss. Und so nahm Heidenheim mit einer guten Leistung Revanche für einige bittere Niederlagen zuletzt: Werder hatte sich im DFB-Pokal (4:1) und in der Relegation (0:0, 2:2) der Saison 2019/2020 gegen Heidenheim durchgesetzt. Und auch das Hinspiel hatte Werder mit 3:0 für sich entschieden.

Werder steigert sich und liegt plötzlich hinten

Bremen tat sich zu Beginn in Heidenheim schwer. Schon in der zweiten Minute musste Keeper Jiri Pavlenka in höchster Not gegen Tobias Mohr retten, der vollkommen frei vor ihm aufgetaucht war. Und auch bei einer Ecke brannte es lichterloh im Werder-Strafraum, gleich mehrere Spieler der Hausherren verpassten die mögliche Führung knapp (9.).

Bei den Gästen zeigte sich zunächst nur Marvin Ducksch, der Topscorer traf aber mehrfach den Ball nicht richtig. Ganz anders Leonardo Bittencourt, der statt des verletzten Ömer Toprak die Kapitänsbinde trug: Der Offensivmann nahm einen Pass von Niclas Füllkrug perfekt mit und schoss - an den Innenpfosten (17.).

Es war der Weckruf für Werder, das nun seinen Teil zu einem sehr abwechslungsreichen Topspiel beisteuerte. Füllkrug hatte die nächste gute Chance (24.) und zwang wenig später Heidenheims Kevin Müller zur Glanzparade (35.). Aber das Tor fiel - zu diesem Zeitpunkt sehr überraschend - auf der anderen Seite: Christian Kühlwetter schoss den Ball aus 25 Metern mit viel Schnitt zum 1:0 in die Maschen (39.).

2:0 von Schimmer trifft Werder ins Mark

Die Gäste reagierten aber nicht geschockt und hatten auch nach der Pause durch Füllkrug die erste Chance (47.). Doch Heidenheim verteidigte in der Folge clever und setzte Nadelstiche - und wie: War Pavlenka gegen Stefan Schimmer noch mit einem starken Reflex zur Stelle (61.), war der Tscheche zwei Minuten später wieder geschlagen. Anthony Jung leistete sich vor dem Sechzehner einen haarsträubenden Fehler, Heidenheim schaltete schnell und diesmal traf Schimmer zum 2:0.

Anschlusstreffer von Ducksch kommt zu spät

Der zweite Treffer zeigte Wirkung. Erst als der Ex-Bremer Marnon Busch nach Videobeweis für ein grobes Foul Rot gesehen hatte (88.), witterten die Gäste noch mal Morgenluft. Ducksch verwandelte nur eine Minute später einen direkten Freistoß sehenswert zum 1:2. Doch dabei blieb es, weil Nicolai Rapp in der fünften und letzten Minute der Nachspielzeit eine gute Kopfballchance über das Tor setzte.

Nach dem Parforce-Ritt der vergangenen Wochen muss aber auch ein Ausrutscher mal erlaubt sein. Trainer Werner war in seinen ersten zehn Spielen auf der Werder-Bank ungeschlagen geblieben und hatte sensationelle neun Siege eingefahren.

26.Spieltag, 12.03.2022 20:30 Uhr Heidenheim 2 Werder Bremen 1 Tore: 1 :0 Kühlwetter (39.) 2 :0 Schimmer (63.) 2: 1 Ducksch (89.)

Heidenheim: K. Müller - Busch, Siersleben, Hüsing, Föhrenbach (87. Burnic) - Theuerkauf - K. Sessa (70. Geipl), Schöppner, Mohr (87. Mainka) - Schimmer (77. Kleindienst), Kühlwetter (71. Leipertz)

Werder Bremen: Pavlenka - L.L. Mai (46. Rapp), Veljkovic, Friedl (33. Agu) - Weiser (84. Dinkci), Groß (83. Woltemade), A. Jung - Bittencourt, R. Schmid (66. N. Schmidt) - Füllkrug, Ducksch

Zuschauer: 11250



