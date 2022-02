Ex-Werder-Spieler Dogan bangt in der Ukraine um sein Leben Stand: 26.02.2022 13:00 Uhr Werder Bremens ehemaliger Drittliga-Fußballer Abdullah Dogan wollte einen Profivertrag bei Erstligist Metalist Charkow unterschreiben und reiste dafür zu Wochenbeginn in die Ukraine. Nun bangt er um sein Leben.

"Hätte ich gewusst, was passieren würde, wäre ich nie hierhin gereist. Ich bin geschockt", schilderte der 25-Jährige, der noch beim niedersächsischen Oberligisten TB Uphusen unter Vertrag steht. Als er am Donnerstag wegen Problemen mit seinem Pass und der sich zuspitzenden Lage nach Bremen zurückfliegen wollte, hatte der Krieg bereits begonnen.

"Es ist schrecklich"

"Wir wurden die ganze Nacht lang bombardiert. Über uns wurde geschossen. Ich habe kein Auge zugekriegt. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Es ist schrecklich", schilderte der frühere türkische U18-Nationalspieler am Samstagmorgen dem Internetportal "Deichstube" die Ereignisse in Charkow. Zusammen mit seinem Berater Bülent Teke hatte er sich über Nacht im Keller eines Gebäudes in der Stadt im Nordosten der Ukraine verschanzt.

"Ich wollte nur Fußball spielen, jetzt bin ich mitten im Krieg." Abdullah Dogan

Fußball-Traum wurde zum Albtraum

Praktisch über Nacht wurde für Dogan sein Traum zum Albtraum. "Eine Flucht ist aktuell unmöglich. Wir können nur warten und hoffen, dass uns nichts passiert", sagte ehemalige Werder-Spieler, der 2016 und 2017 insgesamt drei Drittliga-Partien für die U23 der Bremer bestritt. Er habe große Angst davor, seine Familie in Deutschland nie wiederzusehen. "Ich hoffe einfach, dass dieser Albtraum schnell endet und ich zurück nach Hause kann." Der Flugverkehr ist allerdings ausgesetzt, der deutsche Staatsbürger hängt in der zweitgrößten Stadt der Ukraine fest.

