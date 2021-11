Werder Bremen: Positiver Corona-Test bei Clemens Fritz Stand: 20.11.2021 11:41 Uhr Werder Bremens Clemens Fritz ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Leiter Profifußball und Scouting beim Zweitligisten befindet sich bereits in häuslicher Quarantäne.

"Clemens hatte einen positiven Corona-Befund im häuslichen Umfeld, so dass er auch einen Test gemacht hat, der ebenfalls positiv ausgefallen ist. Clemens geht es aktuell gut, er weist keine Symptome auf. Wir sind in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt", erklärte Werders Teamarzt Dr. Daniel Hellermann am Sonnabend.

Die Quarantäne betreffe nur Fritz selbst, "da alle Hygienemaßnahmen im Umgang mit der Mannschaft eingehalten wurden und ein Corona-Test am Donnerstag noch negativ ausgefallen ist", so Hellermann weiter. Vor einer Woche war Werder-Abwehrspieler Marco Friedl in seiner österreichischen Heimat trotz vollständiger Impfung ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Trainer Anfang zurückgetreten

Kurz zuvor hatten die Bremer bekanntgegeben, dass Trainer Markus Anfang und sein Assistenzcoach Florian Junge zurückgetreten seien. Hintergrund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen der Nutzung möglicher gefälschter Impfzertifikate.

