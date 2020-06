Stand: 29.06.2020 09:00 Uhr

Werder muss Werder bleiben - nur anders von Andreas Bellinger, NDR.de

Als das kleine Wunder geschafft war, machte in Bremen prompt ein "Weiter so" die Runde. Die grün-weißen Bundesliga-Kicker haben die Relegation in letzter Minute geschenkt bekommen - und können den fast sicher geglaubten Abstieg in die Zweite Liga doch noch aus eigener Kraft verhindern. "Jetzt ist die Tür wieder offen", sagte der glückstrahlende Aufsichtsratsvorsitzende Marco Bode, der wie alle Bremer der Relegation gegen Heidenheim am Donnerstag (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) und am 6. Juli entgegenfiebert. Nicht zuletzt wegen des 4:1 im Pokal Ende Oktober letzten Jahres ist Werder Bremen Favorit.

"Wer aber am Ende der Saison auf Platz drei der Zweiten Liga steht, kann sehr gut Fußball spielen", mahnt Trainer Florian Kohfeldt. Auch Sportchef Frank Baumann bremst die Euphorie: "Es gibt keinen Grund, überheblich zu sein." Wie auch immer das Saisonfinale ausgehen mag, ein "Weiter so" wird es für Werder Bremen nicht geben dürfen. "Wir werden jetzt erst einmal alles dafür tun, dass wir in der Liga bleiben", sagte Bremens Kaufmännischer Geschäftsführer Klaus Filbry im NDR Sportclub. "Wir haben uns zwei Matchbälle erarbeitet, die wollen wir nutzen."

Bode: "Alles auf den Prüfstand"

Die schlechteste Saison der Vereins-Geschichte verlangt dennoch nach schonungsloser Aufarbeitung. "Ich werde mich nicht aus dem Staub machen", hat Bode bereits klargestellt - und die Richtung vorgegeben: "Werder muss Werder bleiben. Unsere Werte, unsere Philosophie darf man nicht leichtfertig aufgeben." Ungeachtet dessen müssten aber alle und alles auf den Prüfstand gestellt werden. "Ich erwarte heftige Diskussionen und eine schonungslose Analyse", hat Ex-Manager Willi Lemke unlängst im NDR Sportclub gesagt. Und dabei dürfte es vordringlich um diese Baustellen gehen:

Der Trainer: Bleibt er oder nicht?

Florian Kohfeldt hat bis zuletzt keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass er sich als Werder-Trainer für den am besten geeigneten Fußballlehrer hält. Zumindest öffentlich gibt es von den Verantwortlichen keine Widerrede. Zaghafte Bestrebungen, in der Not einen gestandenen Trainer zu holen, soll Bode zwischenzeitlich abgewehrt haben. Wie es scheint, wird Kohfeldt auch in der nächsten Saison Cheftrainer bleiben. Ein Risiko, das nicht größer erscheint als eine Neubesetzung. Vorausgesetzt, der 37-Jährige zieht aus den Fehlern der Saison die richtigen Schlüsse und hat ein kritisches Auge auf sein Trainer-Team. "Er hat den Draht zur Mannschaft nie verloren", so Filbry. "Nach der Relegation werden wir uns mit ihm zusammensetzen und beraten, wie es weitergeht."

Das Betreuer-Team: Schwachstellen ausmerzen

Zwei Dinge sind augenfällig: die Schwächen in der Abwehr und die - zumindest über viele Monate - in der medizinischen Abteilung. Dass sich Kohfeldt stets vor den speziell für die Standards engagierten Co-Trainer Ilia Gruev gestellt hat, änderte nichts an einer Flut an Gegentoren nach Ecken und Freistößen. Die groteske Verletzungsserie gibt ebenso Rätsel auf. "Wir mussten die ganze Saison basteln", so Kohfeldt. Zeitweise zwölf verletzte Stammkräfte und kolportierte acht Verletzungen in der Reha sind wohl kein Zufall.

Die Fehler seien teilweise schon aufgearbeitet, meinte Baumann. Teamarzt sowie die Chefs der Physio- und Athletikabteilungen wurden nicht weiter beschäftigt. Viel zu spät, wie Kritiker monieren. Dabei gilt eine über die Fachgebiete hinweg eingespielte medizinische Abteilung als genauso wichtig für den Erfolg wie Technik, Taktik und natürlich die sensible Psyche der Kicker.

Der Kader: Zu gut für Abstiegskampf?

Die Schwächen des Kaders sind angesichts der vielen Verletzten lange überdeckt und schöngeredet worden.

Dass Yuya Osako den ablösefrei in die Türkei gewechselten Max Kruse ersetzen kann, war eine der nachhaltigsten Fehleinschätzungen. Der Ex-Kapitän fehlte insbesondere als kreativer Ballverteiler. Warum die Mannschaft lange im Glauben gelassen wurde, zu gut für den Abstiegskampf zu sein, ist so rätselhaft wie der Umstand, dass die Leistungsträger nie zur Form der Vorsaison gefunden haben.

Zudem könnten Leihspieler wie Ömer Toprak, Kevin Vogt, Leonardo Bittencourt oder Davie Selke noch zur Hypothek werden, weil Baumann hohe Kaufverpflichtungen im Falle des Nichtabstiegs akzeptiert haben soll. Milot Rashica ist womöglich nicht der einzige Verkaufskandidat. Zumal "die Verträge auch für die Zweite Liga gelten", so Filbry, "und dann mit 30 bis 50 Prozent weniger dotiert sind".

Die Finanzen: Streitpunkt Investoren

Das Verhältnis zur Bremer Wirtschaft ist dem Vernehmen nach nicht störungsfrei. "Ein Abstieg wäre finanziell für jeden Club extrem schwierig zu verkraften", so der Vorsitzende der Geschäftsführung. Der Etat (120 Millionen Euro) würde sich allein wegen sinkender Fernseh- und Sponsoreneinnahmen annähernd halbieren und Werder vermutlich in die Arme eines Investors zwingen. Inklusive des Zoffs mit den Ultras, die schon gegen den Hauptsponsor (Wiesenhof) und Stadion-Namensgeber (Wohninvest) protestiert haben. In der Corona-Krise musste Werder erstmals Kredite beantragen.

Eine verkorkste Saison eben, die nur dann zu retten ist, wenn das schlimmste Szenario in den beiden Endspielen gegen Heidenheim verhindert wird.

