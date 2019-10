Stand: 04.10.2019 15:03 Uhr

Werder: Erst Personalnot, jetzt Luxusprobleme

Am Tag der deutschen Einheit hatte Christian Groß einen wichtigen Termin. Der Kapitän der U23 des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen regelte in den Geschäftsräumen des Clubs im Weserstadion seine Zukunft. Der 30-Jährige unterzeichnete ein neues Arbeitspapier, das beinhaltet, dass er auch nach dem Ende seiner Spielerkarriere beim viermaligen deutschen Meister in anderer Funktion tätig sein wird. Werder belohnte den gebürtigen Bremer damit für seine tollen Leistungen als "Aushilfe" im Profiteam, das seit dem Sommer von großem Verletzungspech geplagt wird. Zu fünf Pflichtspiel-Einsätzen ist "Grosso", wie er gerufen wird, inzwischen für die Erstliga-Mannschaft gekommen.

Nun aber muss der Spätberufene vielleicht sehr bald wieder ins zweite Glied rücken. Denn das Lazarett der Norddeutschen lichtet sich immer mehr.

Auch Toprak zurück im Kader

Nach Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp ist jetzt auch Ömer Toprak wieder einsatzbereit, der zuletzt wegen einer Wadenverletzung aussetzen musste. Die Leihgabe von Borussia Dortmund könnte am Sonntag in der Auswärtspartie bei Eintracht Frankfurt (18 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) sein Comeback feiern. "Er wird uns gut tun", sagte Coach Florian Kohfeldt am Freitag über den 30-Jährigen. Sollte der Trainer Toprak in die Startelf stellen, müsste wohl besagter Groß weichen. Es sei denn, Kohfeldt zieht Theodor Gebre Selassie wieder von innen auf seine angestammte Rechtsverteidiger-Position. Dann träfe es vermutlich Michael Lang, der zuletzt dort auflief.

Mögliche Aufstellung Werder Bremen





















Moisander fehlt noch gegen Frankfurt

So oder so liegt Groß' Zukunft im Regionalliga-Team. "Die Erfahrung, die er bei uns sammelt, wird ihm zukünftig als Kapitän der U23 auch noch weiterhelfen, um dort eine noch wichtigere Rolle einzunehmen", sagte Kohfeldt. Mit Ausnahme von Mannschaftsführer Niklas Moisander (Muskelfaserriss), der aber auch kurz vor seinem Comeback steht, kann der 36-Jährige wieder auf alle Innenverteidiger zurückgreifen. Plötzlich hat der Übungsleiter im Defensivbereich die Qual der Wahl. "Das sind schöne und ungewohnte Probleme, die ich jetzt habe", sagte der Coach.

Erhält Sargent wieder Vorzug vor Pizarro?

Sorgenfrei geht er dennoch nicht in das Duell mit der Eintracht. Denn im Angriff stehen ihm in dem erst 19-jährigen Joshua Sargent sowie "Fußball-Methusalem" Claudio Pizarro - wurde am Tag der Einheit 41 Jahre alt - lediglich zwei gelernte Mittelstürmer zur Verfügung. Yuya Osako, Fin Bartels und Niclas Füllkrug fallen teilweise noch lange aus. Beim Auswärtsspiel am vergangenen Sonnabend in Dortmund (2:2) erhielt Sargent in Kohfeldts 4-3-2-1-System den Vorzug vor Pizarro. Gegen Frankfurt könnten vielleicht sogar beide zusammen auflaufen, wenn sich der Trainer wie im Duell mit Leipzig (0:3) vor zwei Wochen für eine 4-4-2-Formation entscheidet.

Das will er offenbar auch ein wenig vom Kontrahenten abhängig machen: "Wir müssen abwarten, wie die Personalsituation bei Frankfurt ist. Wir müssen uns da auf verschiedene Systeme und Spieler einstellen."

Weitere Informationen Bosporus statt Bremen: Kruse verliebt in Istanbul Max Kruse war bei vielen Topclubs im Gespräch. Doch der Ex-Werder-Kapitän entschied sich überraschend für einen Wechsel zu Fenerbahçe Istanbul. Er hat es bis jetzt keine Sekunde bereut. mehr Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 06.10.2019 | 22:50 Uhr