Aller Anfang ist schwer: Werder spielt remis gegen Hannover 96 Stand: 24.07.2021 22:26 Uhr Bundesliga-Absteiger Werder Bremen muss sich in neuer Umgebung erst noch zurechtfinden. Das Team von Neu-Coach Markus Anfang kam zum Saisonauftakt gegen Hannover 96 nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und hatte dabei in der Schlussphase sogar noch Glück.

von Hanno Bode

Die Hausherren zeigten sich im Vergleich zur Vorsaison, in der sie unter dem einen Spieltag vor dem Saisonende entlassenen Coach Florian Kohfeldt häufig sehr passiv agiert hatten, fußballerisch verbessert. Werder versuchte zu agieren statt zu reagieren und besaß durch Yuya Osako die erste Chance. Den Flachschuss des Japaners konnte 96-Keeper Ron-Robert Zieler parieren (8.). Die Bremer hatten auch in der Folge mehr Ballbesitz, Hannover aber die besseren Torgelegenheiten. Marvin Ducksch per Kopf (17.) und Florent Muslija, der die Oberkante der Latte traf (25.), waren dem Führungstreffer ganz nah.

96 im Abschluss im letzten Drittel zu unentschlossen

Nachdem sich das Geschehen Mitte des ersten Durchgangs etwas ins Mittelfeld verlagert hatte, erhöhten die "Roten" in den letzten Minuten vor der Halbzeit noch einmal den Druck. Im letzten Drittel mangelte es dem Team von Neu-Coach Jan Zimmermann allerdings in vielen Sitautionen an der nötigen Entschlossenheit. Nichtsdestotrotz konnte der Aufstiegscoach des TSV Havelse mit der spielerischen Leistung seines Personals nach 45 Minuten durchaus zufrieden sein.

Werder geht durch Falette-Eigentor in Führung

Der zweite Abschnitt begann wie der erste: mit druckvollen Bremern. Und diesmal belohnte sich die Anfang-Elf für ihre Mühen. Nach einem Eckball des omnipräsenten Niklas Schmidt bugsierte Simon Falette den Ball am kurzen Pfosten in die eigenen Maschen. Kurios: Mittelfeldmann Schmidt hatten die Werder-Verantwortlichen nach dessen beendeter Leihe zum VfL Osnabrück mitgeteilt, dass er sich einen anderen Verein suchen soll. Nun scheint er in Anfangs Planungen eine nicht unwichtige Rolle einzunehmen. Doch der Profifußball ist bekanntlich ein schnelllebiges Geschäft - und das Transferfenster noch weit geöffnet.

Bremen geht die Puste aus

Gerüchte um Spielerverkäufe gibt es auch bei 96 einige. Beispielsweise jenes, dass Ducksch zu Werder wechseln könnte. Ob sich der Stürmer an diesem Abend allerdings neue Freunde an der Weser gemacht hat, ist fraglich. Denn nur sieben Minuten nach dem Rückstand egalisierte der 27-Jährige. Nach einem ganz feinen Zuspiel von Sei Muroya hob Ducksch den Ball gefühlvoll über Keeper Michael Zetterer ins Tor - ein Treffer zum mit der Zunge schnalzen. Zuvor hatte Hannovers Torjäger noch mit einem Pfostenschuss Pech gehabt (53.).

96 in der Schlussphase besser

Der Ausgleich gab den Gästen zusätzlichen Auftrieb. Gegen zunehmend müder wirkendere Bremer war die Zimmermann-Equipe in der Schlussphase das bessere Team und dem Siegtreffer ganz nah. Doch ausgerechnet der umtriebige Ducksch vergab nach mustergültiger Vorarbeit von Linton Maina das 2:1, als er den Ball freistehend aus neun Metern am Gehäuse vorbeischob (82.). Kurz darauf probierte der 27-Jährige aus spitzem Winkel, Zetterer zu überwinden, scheiterte jedoch an dem Schlussmann (84.). Es war die letzte Chance in einem Nordduell, an dessen Ende Werder geradezu platt zu sein schien.

1.Spieltag, 24.07.2021 20:30 Uhr Werder Bremen 1 Hannover 96 1 Tore: 1 :0 Falette (49., Eigentor) 1: 1 Ducksch (55.)

Werder Bremen: M. Zetterer - Mbom, Mai, Toprak, A. Jung - M. Eggestein - Nik. Schmidt (89. Groß), Osako (82. Woltemade) - Sargent, Agu (74. Schmid) - Füllkrug (82. J. Eggestein)

Hannover 96: Zieler - Muroya, M. Franke, Falette, Hult - Do. Kaiser, Ernst - Stolze (78. Ochs), Kerk (67. Weydandt), Muslija (67. Maina) - Ducksch

Zuschauer: 14000



