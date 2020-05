Stand: 13.05.2020 15:00 Uhr

Bundesliga-Restart: Eine Reise ins Ungewisse von Sebastian Ragoß, NDR.de

Am Wochenende nehmen die Fußball-Bundesliga und die Zweite Liga ihren Spielbetrieb wieder auf. Es wird ein nie dagewesenes Experiment mit Geisterspielen und zahllosen offenen Fragen, vor allem denen nach Fairness und Chancengleichheit.

Selbst der Chef des Liga-Verbandes will nicht beschönigen, was die Zuschauer ab Sonnabend geboten bekommen: "Was Sie da sehen werden, ist ein absoluter Notbetrieb an Bundesliga", betonte Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), mit Blick auf den Wiederbeginn der ersten beiden Profiligen.

Der Fußball wird auf das Minimum reduziert

Eine Branche, die sich noch vor wenigen Wochen für beinahe unverwundbar hielt und ständiges Wachstum propagierte, reduziert sich in der Corona-Krise beim Kampf um ihr wirtschaftliches Überleben auf das Minimum: Geisterspiele ohne Publikum, die nach strengen Regeln ausgetragen werden. Den schönen Schein des Profi-Fußballs mit wirkstarken Bildern - ihn wird es nicht geben. Stattdessen: Trainer mit Gesichtsmasken, halbleere Auswechselbänke, komplett leere Tribünen - und Spieler, die Tore nicht gemeinsam bejubeln dürfen.

Die meisten organisierten Fans haben sich mit der Ultima Ratio abgefunden, sehen es aber wie ProFans-Sprecher Sig Zelt: "Geisterspiele geben uns nichts."

Die Bundesligen vor dem Neustart Sportclub - 10.05.2020 21:33 Uhr Autor/in: Inka Blumensaat Dresdens Quarantäne belastet den Neustart in der Zweiten Liga. In der Ersten Liga steht der Zeitplan. Im Expresstempo bereiten sich die Clubs vor, damit der "Notbetrieb Bundesliga" anlaufen kann.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ist ein fairer Wettbewerb möglich?

Die sportliche Kernfrage lautet: Ist unter den derzeitigen Bedingungen überhaupt ein fairer Wettbewerb möglich? Die Teams starten fast ohne Vorbereitung quasi in eine neue Saison. Zudem sind sie unterschiedlich lange wieder im Mannschaftstraining. Wie hoch ist die Verletzungsgefahr? Welche Strategie sollen die Trainer für den Rest der Saison entwickeln? Schwer zu sagen.

Bobic: "Könnte auch mal ein 5:5 geben"

"Aus der Situation das Beste zu machen, ist der Weg, mit dem man nun Spiele gewinnt oder nicht. Es werden nicht alle Mannschaften so eingespielt und so taktisch geschult sein wie vor der Corona-Krise", ist sich Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt sicher.

"Es wird nicht darauf ankommen, wer die größere Qualität im Kader hat, sondern darauf, wem es am besten gelingt, sich auf das Spiel und die ungewohnte Situation einzulassen und die größte Teamdynamik zu entwickeln", glaubt Borussia Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl. Kollege Fredi Bobic von Eintracht Frankfurt blickt mit einer Prise Humor auf die Situation: "Zum Spaß haben wir gesagt, es könnte auch mal ein 5:5 geben."

Weitere Informationen Geisterspiele im Fußball: Das sind die Regeln Das Hygiene- und Sicherheitskonzept der DFL hat gravierende Änderungen für den Ablauf der Spiele in der Fußball-Bundesliga zur Folge. Die wichtigsten im Überblick: mehr

Dynamo Dresden 14 Tage in Quarantäne

Doch zum Spaßen ist den meisten derzeit nicht zumute. Die positiven Corona-Befunde bei Dynamo Dresden und die daraus folgende zweiwöchige Quarantäne für das gesamte Team haben gezeigt, dass der Plan, die Saison bis zum 30. Juni zu beenden, auf tönernen Füßen steht. "Wenn es so kommt, dass generell die ganze Mannschaft in Quarantäne geschickt wird, dann können wir diese Saison nicht fertig spielen. Mit Sicherheit nicht", sagte Hoffenheims Teamarzt Thomas Frölich der "Süddeutschen Zeitung".

Im Fußball ist sich jeder selbst der Nächste

Vom eklatanten Wettbewerbsnachteil der Sachsen ganz abgesehen. Im Fall Dresden sei es "schon so, dass der Wettbewerb nicht komplett gleich ist, damit müssen wir leider leben. Aber das tun wir gerne im Sinne des Fußballs“, sagte Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl.

Aber würde das auch gelten, wenn Gladbach durch einen vorzeitigen Saisonabbruch nicht mehr die Chance hätte, sich noch für die Champions League zu qualifizieren? Wenn es hart und auf hart kommt, ist sich im Fußball jeder selbst der Nächste, das zeigen auch die Debatten in anderen europäischen Ligen.

Was passiert bei einem Saisonabbruch?

In Deutschland ist dies nicht anders. "Wir werden wohl letztmals das Thema 'erzwungener Saisonabbruch' behandeln", kündigte der DFL-Aufsichtsratsvorsitzende Peter Peters vor der DFL-Mitgliederversammlung am Donnerstag an: "Aber für diesen absolut unwahrscheinlichen Fall steht für mich fest: Es wird keine Aufstockung - und es muss auch Auf- und Abstieg geben." Dies sehen offenbar nicht alle so. Laut "kicker" favorisierten bei einer Videokonferenz am Mittwoch zehn Bundesligisten eine Auf- und Abstiegsregelung, acht jedoch nicht. Damit wird das Thema am Donnerstag wohl nicht auf der Tagesordnung stehen.

Weitere Informationen Fußball und Corona: "Ängste der Spieler ernst nehmen" Die Fußball-Bundesligen dürfen ihren Spielbetrieb ab Mitte Mai wieder aufnehmen. Doch wie geht es den Profis damit? Einige Verantwortliche und Trainer zeigen Verständnis für die Ängste ihrer Schützlinge. mehr

Nur wenige Spieler äußern sich kritisch

Bei der Debatte um Statuten wird ein Aspekt fast an den Rand gedrängt: Wie fühlen sich eigentlich die direkt Betroffenen - die Profis? Kritische Stimmen gibt es relativ wenige. Kölns Birger Verstraete äußerte Bedenken, wurde aber sofort vom Verein zurückgepfiffen und relativierte seine Aussagen.

Neven Subotic von Union Berlin beklagte den seiner Meinung nach zu frühen Wiederbeginn und eine mangelnde Einbindung der Spieler in Entscheidungen: "Wir haben keinen Sitz am Tisch, wir wurden nicht konsultiert." Auch die Spielergewerkschaft VDV bemängelte, die Ängste der Hauptpersonen um ihre Gesundheit und die Infektionsgefahr für Familie und Freunde seien zu wenig gehört worden.

Der Fußball hat sein Schicksal nicht in der Hand

Der Profi-Betrieb hat sich jedoch für die Fortsetzung entschieden und wird genau beobachtet werden. Seriös voraussagen kann die Entwicklung niemand. Keiner weiß, ob und wie viele Covid-19-Infektionen es noch bei den Profis geben wird. Ob die Spieler überhaupt in der Lage sind, dass Hygiene-Konzept über mehrere Wochen umzusetzen. Keiner, ob sich nicht doch noch Fans in großen Gruppen vor den Stadien versammeln und so gegen Kontaktverbote verstoßen.

Der Fußball hat sein Schicksal derzeit nicht in der eigenen Hand - eine Situation, die es in dieser Form noch niemals gab: eine Reise ins Ungewisse.

Weitere Informationen 96-Boss Kind: "Die Tabelle wird verzerrt" Hannover startet nicht gegen Dresden in die Restsaison, da die Sachsen in Quarantäne sind. 96-Boss Martin Kind zeigte sich "schockiert". Ohnehin sind Zweifel an Fairness und Chancengleichheit angebracht. mehr Fußball im Corona-Modus: "Komplette Überforderung" Geisterspiele, Abstand halten - wie werden Fußballprofis mit den Corona-Regeln fertig? Motivationstrainer Matthias Herzog prophezeit: "Es wird häufiger Dinge geben, die nicht passieren dürfen." mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 17.05.2020 | 22:50 Uhr