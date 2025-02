Holstein Kiel: Mit Jubilar Holtby "geschlossen in die Crunchtime" Stand: 28.02.2025 12:00 Uhr Holstein Kiel gastiert am Sonntag in der Fußball-Bundesliga bei Union Berlin. Kapitän Lewis Holtby steht vor seinem 100. Pflichtspiel im KSV-Trikot - und wünscht sich, dass sein Team in der Hauptstadt endlich mal wieder zu null spielt.

Das ist in der ersten Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte bisher genau einmal gelungen: Am neunten Spieltag war das, beim 1:0 gegen den 1. FC Heidenheim. Der Kopfballtreffer von Patrick Erras bedeutete zugleich den ersten Sieg in der Beletage überhaupt.

"Uns würde es guttun, einmal ein Spiel zu null zu spielen, zumal wir vorne immer für ein Tor gut sind", sagte Holtby, der im Saisonendspurt auf einen "Lauf" hofft, in dem es dem Team gelingt, "über längere Zeit gute Leistungen auf den Platz zu bekommen". Zuletzt wachten die Kieler oft erst auf, als die Niederlagen fast schon besiegelt waren.

Es fehlt nur ein Punkt zum Relegationsrang

Dass es mit den guten Leistungen über 90 Minuten bisher zu selten geklappt hat, wird beim ersten Blick auf die Tabelle deutlich. 13 Punkte nach 23 Spielen bedeuten Platz 18. Die gute Nachricht aber ist, dass der Relegationsrang nach wie vor nur einen Zähler entfernt und damit nach wie vor alles möglich ist.

Holtby betonte, er sei "fest davon überzeugt", dass sein Team den erhofften Lauf starten könnte. "Es geht darum, geschlossen in die anstehende Crunchtime zu gehen."

Rapp: "Müssen mit dem Punkten anfangen"

Trainer Marcel Rapp hat genug davon, "immer zu hoffen, dass die anderen verlieren. Wir müssen ins Punkten kommen." Das Hinspiel verloren die "Störche" zwar mit 0:2. Bei einem Test in der Winterpause, als Steffen Baumgart gerade das Traineramt in Köpenick übernommen hatte, gewann Rapps Mannschaft aber mit 2:1.

"Wenn wir ins Punkten kommen, ist es völlig egal, was die anderen machen", unterstrich der Fußball-Lehrer, der wieder auf Finn Porath und Steven Skrzybski zurückgreifen kann. "Wir haben noch genug Spiele Zeit. Und wir haben Gegner, bei denen es nicht unrealistisch ist, dass wir Punkte holen. Aber wir müssen damit anfangen." Am liebsten natürlich schon am Sonntag in Berlin.

Mögliche Aufstellungen

Holstein Kiel: Rönnow - Trimmel, Doekhi, Diogo Leite, Rothe - Haberer, R. Khedira - Benes - Ljubicic, Hollerbach - Ilic

Union Berlin: Weiner - Ivezic, Zec, Komenda - Rosenboom, Remberg, Javorcek - Knudsen, Gigovic - Harres, Arp

