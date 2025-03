Wieder Letzter! Holstein Kiel verliert Kellerduell in Heidenheim Stand: 16.03.2025 19:24 Uhr Der Relegationsrang wäre möglich gewesen, jetzt haben die "Störche" wieder die rote Laterne der Fußball-Bundesliga: Die 1:3 (0:1)-Pleite der Schleswig-Holsteiner am Sonntag beim 1. FC Heidenheim ist ein großer Rückschlag für Holstein Kiel.

von Matthias Heidrich

Durch die Niederlage des VfL Bochum gegen Frankfurt war der Boden eigentlich bereitet für die Kieler, um mit einem Sieg gegen Heidenheim auf Tabellenplatz 16 zu klettern - erstmals seit dem zweiten Spieltag. Aber die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp präsentierte sich im Kellerduell offensiv zu harmlos, um gegen bissige Heidenheimer etwas mitzunehmen.

Acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer

Drei Punkte zum Relegationsplatz, durch St. Pauils Sieg gegen Hoffenheim bereits acht zum rettenden Ufer: Auf die "Störche", die nach der Länderspielpause am 29. März (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) Werder Bremen zum Nordduell empfangen, kommen harte Zeiten zu.

Pieringer und Zivzivadze treffen für Heidenheim

Dabei kam Kiel in Heidenheim gut in die Partie und hätte in Führung gehen können. Doch Steven Skrzybski zeigte in der 20. Minute zu wenig Übersicht. Anstatt den in der Mitte vollkommen frei vor dem Tor stehenden Shuto Machino zu bedienen, zog Skrzybski selbst ab, traf aber nur einen Heidenheimer. Die Gastgeber arbeiteten sich im Anschluss ins Spiel und gingen durch einen herrlichen Kopfball von Marvin Pieringer (33.) mit 1:0 in Führung. Zuvor hatten die Kieler Frans Krätzig viel zu viel Platz zum Flanken gelassen.

Harres markiert Kiels Anschlusstreffer

Direkt nach der Pause nutzte Budu Zivzivadze die Schwächen einer unsortierten Holstein-Abwehr aus und markierte das 2:0 (47.). Und die "Störche"? Der eingewechselte Fiete Arp traf per Freistoß die Latte (58.), ehe Phil Harres in der 87. Minute noch der Anschlusstreffer gelang. Die Gäste warfen alles nach vorne und Heidenheim zeigte sich eiskalt, als Sirlord Conteh (90.+3) in der Nachspielzeit das 3:1 für die Hausherren besorgte.

26.Spieltag, 16.03.2025 17:30 Uhr Heidenheim 3 Holstein Kiel 1 Tore: 1 :0 Pieringer (33.) 2 :0 Siwsiwadse (47.) 2: 1 Harres (87.) 3 :1 S. Conteh (90. +3)

Heidenheim: K. Müller - Busch (88. Kerber), Mainka, Gimber - Traoré, Dorsch (80. Keller), Schöppner, Krätzig, Beck (89. S. Conteh) - Siwsiwadse, Pieringer (75. Scienza)

Holstein Kiel: Weiner - T. Becker, Zec, Komenda - Rosenboom (46. Bernhardsson), Remberg, Porath, Knudsen (56. Holtby), Gigovic (46. Harres) - Skrzybski (81. Tolkin), Machino (56. Arp)

Zuschauer: 15000 (ausverkauft)



