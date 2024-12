Holstein Kiel: Mit Mut gegen das "Brett" Gladbach - und zu Punkten? Stand: 12.12.2024 14:40 Uhr Fünf Punkte aus 13 Spielen - Holstein Kiel kämpft bereits nach gut einem Drittel der Saison ums sportliche Überleben in der Bundesliga. Am Sonnabend bei Borussia Mönchengladbach nimmt der Aufsteiger den nächsten Anlauf zur dringend benötigten Trendwende.

Das jüngste 0:2 gegen RB Leipzig war die vierte Niederlage in Folge für die "Störche". Trainer Marcel Rapp hat sie trotzdem Mut gemacht. "Das Spiel gegen Leipzig gibt mir Zuversicht, dass wir auch in Gladbach eine gute Leistung bringen", sagte der KSV-Coach vor dem Auswärtsspiel am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter). "Mit ein bisschen mehr Glück hoffe ich dann, dass wir in der Lage sind, einen Sieg zu holen."

Bei sechs Zählern Rückstand auf das rettende Ufer wäre ein "Dreier" für den Tabellenvorletzten Gold wert. Aber der Respekt vor dem Gegner ist groß. "Heimstark, gute Mannschaft, gute Einzelspieler - da kommt schon ein Brett auf uns zu", sagte Rapp.

Erras und Becker fehlen weiterhin

Die Schleswig-Holsteiner müssen bei der Borussia weiter auf wichtige Stammkräfte in der Abwehr verzichten. Die Innenverteidiger Patrick Erras und Timo Becker werden wie schon gegen Leipzig fehlen.

Wiedersehen mit Aufstiegs-Kapitän Sander

Ein Wiedersehen wird es wiederum mit einem Ex-Kieler geben. Aufstiegs-Kapitän Philipp Sander macht sich bei den Gladbachern Hoffnungen auf einen Startelf-Einsatz. Die Aussichten sind nicht schlecht, da Julian Weigl nach seiner fünften Gelben Karte fehlt. "Durch die Sperre von Jule sind meine Chancen sicher nicht gesunken", sagte der 26-Jährige. Das Wiedersehen werde aber so oder so ein besonderes.

"Ich freue mich riesig auf die Partie. Ich habe viele Jahre in Kiel gespielt und hatte dort eine sehr schöne und intensive Zeit", sagte Sander, der von 2018 bis 2024 das Holstein-Trikot getragen hatte: "Mit einigen Spielern und Leuten aus dem Trainerteam stehe ich noch in regelmäßigem Kontakt."

Mögliche Aufstellungen:

Gladbach: Nicolas - Scally, Itakura, Elvedi, Ullrich - Reitz, Sander - Honorat, Stöger, Plea - Kleindienst

Holstein Kiel: Weiner - M. Schulz, Ivezic, Geschwill - Rosenboom, Knudsen, Remberg, Gigovic, Porath - Harres, Bernhardsson

