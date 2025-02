1:3 in Frankfurt - Holstein Kiel rutscht auf letzten Tabellenplatz

1:3 in Frankfurt - Kiel rutscht auf letzten Tabellenplatz Stand: 16.02.2025 19:25 Uhr Holstein Kiel hat eine Überraschung bei Eintracht Frankfurt klar verpasst: Die Schleswig-Holsteiner verloren am Sonntag beim Champions-League-Anwärter mit 1:3 (0:2) und rutschten damit ans Ende der Bundesliga-Tabelle ab.

von Florian Neuhauss

So schlecht war der Aufsteiger seit dem fünften Spieltag nicht mehr platziert. Vor einer Woche war die KSV nicht über ein 2:2 gegen Schlusslicht VfL Bochum hinausgekommen. Mit einem Sieg hätten die Kieler den Sprung auf den Relegationsrang geschafft. Jetzt ging es im Klassement in die andere Richtung, weil Bochum zuvor einen 2:0-Befreiungsschlag gegen Dortmund gelandet hatte. Und zumindest Kiels Rückstand aufs rettende Ufer ist mittlerweile auf acht Punkte angewachsen.

Kiel mit gutem Beginn, aber schnell in Rückstand

Dabei hatten die Kieler anders als so manches Mal zuvor in Frankfurt überraschend offensiv begonnen - und waren von Beginn an gut im Spiel gewesen. Mit dem forschen Auftritt des Kellerkindes hatten anscheinend auch die Frankfurter nicht gerechnet. Doch Zählbares sprang für die "Störche" nicht heraus.

Und die Eintracht fing sich schnell. Hugo Ekitiké hatte innerhalb kürzester Zeit gleich zwei Großchancen, schoss aber einmal vorbei und scheiterte beim zweiten Versuch am stark reagierenden Thomas Dähne (13./14.). Vier Minuten später gingen die Hessen dann in Führung: Nach einer hohen Flanke legte Nathaniel Brown stark mit dem Kopf zurück und Hugo Larsson traf technisch versiert volley mit dem Knie - 1:0 Frankfurt.

Gigovic lässt Ausgleich liegen

Ein Schock für die Kieler? Mitnichten! Sie hätten um ein Haar im direkten Gegenzug ausgeglichen: Auf Vorlage von Lewis Holtby brachte Armin Gigovic trotz bester Schussmöglichkeit im Sechzehner aber nur eine "Rückgabe" zustande (19.). Eine vergebene Chance, die Kiel schnell wehtun sollte.

In der 24. Minute scheiterte Brown noch am Pfosten, beim Nachschuss von Rasmus Kristensen war wieder Dähne zur Stelle. Kurz darauf war der Keeper dann aber erneut machtlos: Eintracht-Abwehrchef Tuta kam nach einer Ecke frei zum Abschluss und der Schuss wurde auch noch unhaltbar abgefälscht - 2:0 Frankfurt (37.).

Dähne pariert nach "Announcement"-Elfmeter

Und noch vor der Pause erklärte Schiedsrichter Robert Hartmann, nachdem er zum Bildschirm gerufen worden war, über die Lautsprecheranlage ("Public Announcement"), dass es "ein klares Handspiel" von Kiels Ivan Nekic gegeben habe. Folglich gab es Elfmeter für die Hausherren. Es blieb dennoch beim 0:2 aus KSV-Sicht, weil Dähne stark gegen Ekitiké parierte (45.).

Schwerer Fehler von Abwehrchef Zec - Porath verkürzt

Bei den Kieler Comeback-Qualitäten, die sie in Freiburg (2:3) und München (3:4) gezeigt hatten, sollte also noch alles möglich sein. Doch die KSV leistete sich auch nach der Pause weiter zu viele Fehler. Besonders bitter war der Fehlpass von David Zec vor dem eigenen Strafraum. Can Uzun spritzte dazwischen. Der Türke stand frei vor Dähne und traf platziert zum 3:0 (59.).

Doch wie schon in Freiburg und München brauchte es für Kieler anscheinend erst den hohen Rückstand, um an die eigene Chance zu glauben. Und plötzlich stand es wirklich 1:3. Fiete Arp hatte Finn Porath in Szene gesetzt. Der brauchte gegen SGE-Torhüter Kevin Trapp zwar gleich drei Versuche, bugsierte den Ball aber schließlich über die Linie - 1:3 (74.).

In der Schlussphase gelang es dem Underdog so zumindest, noch einmal für Spannung zu sorgen. So richtig gefährlich wurde es allerdings nicht mehr, und so musste Kiel am Ende eine verdiente 15. Saisonniederlage im 22. Spiel quittieren.

22.Spieltag, 16.02.2025 17:30 Uhr E. Frankfurt 3 Holstein Kiel 1 Tore: 1 :0 Larsson (18.) 2 :0 Tuta (37.) 3 :0 Uzun (60.) 3: 1 Porath (73.)

E. Frankfurt: Trapp - Kristensen, Tuta, Theate - Höjlund (50. Dahoud), Larsson - Collins, Brown (71. Nkounkou) - M. Götze, Uzun (71. Wahi) - Ekitiké (90.+1 Bahoya)

Holstein Kiel: Dähne - Komenda (81. Knudsen), Zec, Nekic (72. Ivezic) - Remberg - T. Becker (46. Javorcek), Gigovic, Holtby (59. Kelati), Porath - Arp, Harres (59. Machino)

Zuschauer: 57700



