"Das Beste in Deutschland" - Kiel misst sich mit Meister Leverkusen Stand: 20.02.2025 14:12 Uhr Letzter gegen Meister: Bundesliga-Schlusslicht Holstein Kiel empfängt am Sonnabend Bayer Leverkusen. KSV-Trainer Marcel Rapp lobt den Tabellenzweiten in den höchsten Tönen und hat selbst eine Torwartfrage zu entscheiden.

"Leverkusen ist eine Topmannschaft und hat eine super Idee von Fußball. Da kommt vieles zusammen, wo ich als Trainer sage: Das ist herausragend gut und das beste in Deutschland", erklärte Rapp vor dem Heimspiel am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter).

Gleichwohl habe seine Mannschaft "schon oft bewiesen, dass wir gegen die Top-Teams unangenehm sein können." Und auch erfolgreich. Im Hinspiel trotzten die "Störche" dem deutschen Meister ein 2:2 ab. "Das wird präsent sein in den Köpfen der Jungs", glaubt Rapp.

Viele Ausfälle bei Kiel

Die Vorzeichen für den zweiten Vergleich mit dem Tabellenzweiten stehen allerdings nicht sehr gut. Neben Langzeitverletzten wie Patrick Erras fehlen weiterhin die Offensivspieler Steven Skrzybski, Alexander Bernhardsson und Benedikt Pichler. Und auch hinter den Einsätzen Ivan Nekic und Finn Porath (beide muskuläre Probleme) stehen Fragezeichen. "Der Kader ist ein bisschen ausgedünnt, aber trotzdem haben wir noch genug Spieler, um eine ordentliche Elf auf den Platz zu bringen", so Rapp.

Dähne oder Weiner - wer hütet das KSV-Tor?

Wer als Torwart aufs Feld laufen darf, ließ der Coach offen. Beim jüngsten 1:3 in Frankfurt feierte Thomas Dähne sein Bundesliga-Debüt im Tor der "Störche", weil Stammkeeper Timon Weiner erkrankt passen musste. Ob dieser gegen Leverkusen wieder ran darf? Rapp wollte sich nicht festlegen: "Es muss der spielen, der uns am meisten Sicherheit gibt. Grundsätzlich mache ich mir keine Sorgen, weil beide schon beweisen haben, dass sie ordentliche Leistungen bringen."

"Einfach super": KSV-Keeper Dähne nach Bundesliga-Debüt stolz

Platzwechsel ein Grund für Ausfälle?

Wegen schlechter Platzverhältnisse wechseln die Norddeutschen im Training aktuell zwischen Natur- und Kunstrasen. Ein Grund für die Ausfälle? "Wenn wir das ein oder das andere fahren, dann müssen wir halt Abstriche in Kauf nehmen", sagte Rapp, schränkte jedoch ein: "Und trotzdem weiß man es auch nicht, wenn wir nur auf einem Platz trainieren würden, ob es dann nicht auch so wäre." Auch im Holstein-Stadion ist der in der Vergangenheit häufig ausgezeichnete Rasen in keiner guten Verfassung. Doch das kann laut Rapp gegen die versierten Star-Spieler aus Leverkusen um Ausnahmekönner Florian Wirtz ein Vorteil sein. Es sei vor allem ein Nachteil für "die Mannschaft, die mehr den Ball haben wird", so Rapp.

Der Blick auf die Tabelle, in der die Kieler am vergangenen Spieltag auf den letzten Platz abgerutscht sind, bereitet dem 45-Jährigen hingegen kein Kopfzerbrechen. "Das ist eine Frage der Perspektive. Wir haben einen Punkt Rückstand auf den Relegtionsrang, das ist eher meine Perspektive", so der Holstein-Trainer.

Mögliche Aufstellungen

Holstein Kiel: Dähne - Ivezic, Zec, Komenda - Remberg - Rosenboom, Gigovic, Holtby, Javorcek - Harres, Arp

Bayer Leverkusen: Hradecky - Mukiele, Tah, Hermoso - Frimpong, G. Xhaka, Andrich, Grimaldo - Adli, Schick, Wirtz

