Hannover 96 leiht Akpoguma aus

Als erster Fußball-Bundesligist ist Hannover 96 vor zwei Tagen in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet, als erster Club haben die Niedersachsen nun auch auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie die "Roten" am Sonntag bestätigten, wechselt Innenverteidiger Kevin Akpoguma auf Leihbasis bis zum Saisonende von der TSG Hoffenheim an die Leine. Vorbehaltlich eines bestandenen Medizinchecks nach dem Jahreswechsel stößt der 23-Jährige am 2. Januar 2019 zum Team von Chefcoach André Breitenreiter. Weitere Zugänge werden folgen, insbesondere für Torjäger Niclas Füllkrug (Saison-Aus nach Knorpelschaden im Knie) wird noch ein Ersatz gesucht.

Heldt über Akpoguma: "Schnell, zweikampfstark, gutes Kopfballspiel"

André Breitenreiter hat die Spieler von Hannover 96 zurück auf dem Trainingsplatz begrüßt. Mit dem vorzeitigen Trainingsauftakt reagierte der Coach auf die historisch schlechte Hinrunde.

"Kevin bringt viel Schnelligkeit mit, er ist zweikampfstark und hat ein gutes Kopfballspiel. Damit passt er perfekt in unser Anforderungsprofil und wir sind sehr froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten", wird 96-Sportchef Horst Heldt auf der Website des Bundesligisten zitiert. Akpoguma, im rheinland-pfälzischen Neustadt an der Weinstraße geboren, absolvierte in dieser Saison acht Bundesligaspiele für Hoffenheim und lief zweimal in der Champions League auf. Insgesamt kommt der Sohn einer Deutschen und eines Nigerianers auf 30 Erstliga-Einsätze und 45 Zweitligapartien (für Fortuna Düsseldorf).

Wiedersehen mit alten Bekannten

"Es hat mir sehr imponiert, wie der Verein sich um mich bemüht hat. Ich werde alles dafür geben, dass es eine Leihe wird, von der alle profitieren werden", sagte der 23-Jährige, der sich auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten freut: "In Hannover treffe ich auf Ihlas Bebou, mit dem ich in Düsseldorf zusammengespielt habe, mit Waldemar Anton war ich in der U21-Nationalmannschaft und Flo Muslija kenne ich noch aus Karlsruher Zeiten. Das wird den Einstieg mit Sicherheit erleichtern."

