Hannover - Werder: Wer drückt den Reset-Knopf?

Am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) empfängt Hannover 96 zu seinem 1.000 Bundesligaspiel den Nordrivalen Werder Bremen, doch in Feierstimmung ist bei den Niedersachsen nach der schlechtesten Bundesliga-Vorrunde der Vereinsgeschichte deshalb niemand. Im Gegensatz zur ruhigen Wintervorbereitung der Bremer gab es zudem bei den "Roten" permanente Debatten darüber, ob die Mannschaft zusätzlich zu Nicolai Müller und Kevin Akpoguma weitere Verstärkungen für den Klassenerhalt benötigt. Zuletzt sorgte die überraschende Personalie Jonathas für Wirbel am Maschsee. Werder geht hingegen ohne Zugänge in die Rückrunde.

Verletzungssorgen bei Hannover

Hannover drückt vor allem in der Offensive der Schuh: Niclas Füllkrug, Ihlas Bebou, Linton Maina, Noah Sarenren Bazee und Takuma Asano sind verletzt. Genki Haraguchi spielt mit der japanischen Nationalmannschaft beim Asien-Cup. Zusätzliche Sorgen bereitet die Abwehr: Josip Elez und Felipe fallen nach Angaben von 96-Coach André Breitenreiter aus, zum Innenverteidiger-Duo Akpoguma/Kevin Wimmer gibt es keine Alternative, Waldemar Anton wird im defensiven Mittelfeld gebraucht.

Trotzdem gibt sich Breitenreiter optimistisch: "Wir haben eine gute Atmosphäre, und ich spüre eine große Motivation." Zugleich spielte er die Bedeutung der Partie herunter: "Nach diesem Spiel wird weder der Abstieg besiegelt sein noch der Klassenerhalt gefeiert. Von daher ist es ein wichtiges Spiel, wie jedes Spiel für uns in der Rückrunde, weil wir zu wenig Punkte haben. Aber es ist kein entscheidendes Spiel."

Werder mit offensivem Überangebot

Im Gegensatz zu Hannover, wo sich die Startelf fast von alleine ergibt, steht Werder-Trainer Florian Kohfeldt vor der Qual der Wahl. Vor allem in der Offensive haben die Bremer ein Überangebot: Auch ohne die Langzeitverletzten Aron Johannsson und Fin Bartels sowie Yuya Osako (wie Haraguchi beim Asien-Cup) stehen sieben etatmäßige Flügel- und Mittelstürmer zur Verfügung. "Alle können Woche für Woche zeigen, dass sie Lust haben zu spielen", erklärte Kohfeldt, der sich vor allem über die Entwicklung der Top-Talente Josh Sargent und Johannes Eggestein freute, aber auch Martin Harnik ("extrem gut im Training") und Oldie Claudio Pizarro ("nicht bereit, seinen Platz herzugeben") im Blick hat. Dazu kommen noch Maximilian Eggestein, Milot Rashica. Lediglich in einer Personalie legte sich der Werder-Trainer fest: "Der Einzige, der offensiv gesetzt ist, ist Max Kruse."

Kohfeldt: "Nicht mehr reden, sondern gewinnen"

Nach nur einem Sieg aus den vergangenenn neun Partien der Hinrunde rutschten die Bremer auf Rang acht ab und haben das Saisonziel Europacup-Ränge ein wenig aus den Augen verloren. Werder-Kapitän Kruse ficht das aber nicht an: "Wir brauchen nicht jeden Spieltag zu gucken, wie viele Punkte es nach oben oder unten sind. Wir wollen mehr Punkte holen als in der Hinrunde. Hoffentlich reicht das dann am Ende." Auch Trainer Kohfeldt sprach Klartext: "Ich will jetzt nicht mehr über eine gute Entwicklung reden. Ich will jetzt auch, dass wir gewinnen."

